Prenez n’importe quel téléviseur intelligent Samsung Crystal UHD 2022 en vente!

La gamme Crystal Display de Samsung s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent disposer d’un bon téléviseur à la maison, mais qui ne sont pas prêts à payer un prix trop élevé. Nous parlons de téléviseurs de très bonne qualité, pour toutes ces personnes qui n’ont pas besoin d’avoir la technologie la plus moderne dans leur salon. Ces modèles se vendent très bien. Pratiquement tous les avis que vous allez lire sur ces téléviseurs sont positifs. Aujourd’hui, vous pouvez acheter l’un de ces modèles 2022 dans n’importe quelle diagonale avec une remise importante.

La gamme complète Samsung Crystal Display 2022 est au plus bas

Les téléviseurs Samsung Crystal Display UHD ont été mis en vente au début de cette année 2022. Le plus petit modèle commence à 43 pouces. Il peut être acheté dans des diagonales plus grandes de 50, 55 et 65 pouces.

Tous ces modèles AU7095 sont actuellement en vente sur Amazon avec jusqu’à 30 % de réduction dans la plupart des cas.

Panneau

La dalle des téléviseurs Samsung Crystal Display UHD AU7095 a évolué par rapport à celle de la série TU7095. Toutes les variantes offrent une résolution 4K avec une qualité d’image impressionnante.

Grâce à la technologie HDR10+, ces téléviseurs obtiennent une tonalité noire assez bien réalisée, tandis que les autres tonalités sont améliorées et de grands détails sont obtenus dans toutes les gammes.

Du son

Comment pourrait-il en être autrement, cette série est compatible avec Q-Symphony, la technologie exclusive du fabricant coréen qui nous permet de profiter d’une expérience de son surround de qualité si nous utilisons une barre de son de la même entreprise.

Le dernier de Tizen

Si nous parlons du système d’exploitation, ces téléviseurs sont équipés de la dernière version de Tizen, l’un des systèmes d’exploitation les plus intéressants que nous ayons sur la scène actuelle. Grâce à lui, vous pourrez accéder à Netflix, HBO Max, Disney+ ou encore TikTok avec votre télécommande.

Une offre qui ne durera pas longtemps

Toute cette gamme de téléviseurs vient de connaître une belle baisse de prix, même s’il ne semble pas que l’offre durera éternellement.

Cristal UHD 2022 : 43 et 50 pouces

Le modèle 43 pouces affiche un prix quasi constant de 499 euros depuis sa mise en vente. En ce moment, vous pouvez acheter cette Smart TV pour 339,99 euros.

Concernant la variante 50 pouces, elle passe de 559,99 euros à 389,99 euros. Une offre encore plus attractive.

Cristal UHD 2022 : 55 et 65 pouces

Vous préférez un panneau plus grand ? Vous avez de la chance, car les modèles 55 pouces et 65 pouces sont également inclus dans cette offre. La version 55 pouces peut être achetée dès maintenant pour 439 euros. Au prix enregistré précédent, il marquait 699,99 euros, on peut donc dire que c’est une très bonne remise.

Enfin, la version 65 pouces présente une économie de 26 %. Il reste à 579 euros, légèrement au-dessus du minimum historique, mais tout aussi intéressant si l’on souhaite s’offrir une bonne télévision avec un grand écran.

