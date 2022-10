L’évolution de l’ensemble du ciel nocturne en 12 ans : incroyable vidéo accélérée de la NASA

La NASA a publié un time-lapse montrant comment tout le ciel nocturne a évolué au cours de 12 ans. Les images captées par le télescope NEOWISE.

La NASA a publié une incroyable vidéo accélérée qui montre l’évolution de l’ensemble du ciel nocturne sur une période de 12 ans, avec des centaines de millions d’objets célestes changeants. Même si le firmament pouvait toujours apparaître « le même » au fil des saisons, du moins en ce qui concerne la disposition des objets dans le ciel profond, en réalité l’Univers est en constante évolution et un nombre énorme d’astres changent et se déplacent dans le temps. Pour détecter ces variations à grande échelle, les scientifiques de l’agence aérospatiale américaine utilisent les données recueillies par le télescope spatial infrarouge NEOWISE (Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer).

Crédit : NASA

Au début, l’instrument était connu sous le nom de « WISE » et avait la tâche fascinante de cartographier l’espace lointain, de détecter les exoplanètes, les naines brunes, les étoiles froides, les galaxies, les amas d’étoiles et plus encore. Lorsqu’il a manqué de liquide cryogénique nécessaire à ses analyses en 2011, la NASA l’a mis en pause pendant quelques années et l’a réactivé sous le nom de NEOWISE, pour l’envoyer à la recherche d’astéroïdes et de comètes près de l’orbite terrestre (NEO, acronyme de Near Earth Objects). Mais entre-temps, le télescope a continué – et continue toujours – à collecter des images infrarouges de tout le firmament. Pour ce faire, il se déplace tous les six mois à mi-chemin entre le Soleil et la Terre et capture des clichés dans toutes les directions, comme le précise la NASA dans un communiqué. Ces images peuvent être combinées pour obtenir une carte de l’ensemble du ciel, dans laquelle la luminosité et la position des objets qui le parsèment sont mises en évidence. Pour créer le time-lapse, la NASA a combiné 18 cartes obtenues sur 12 ans, montrant comment le firmament a changé pendant cette période. La comparaison de ces cartes est un domaine d’étude spécifique que les scientifiques appellent « l’astronomie du domaine temporel ».

« Si vous sortez et regardez le ciel nocturne, il peut sembler que rien ne change jamais, mais ce n’est pas le cas », a déclaré le Dr Amy Mainzer, chercheuse principale pour NEOWISE à l’Université de l’Arizona à Tucson. « Les étoiles brillent et explosent. Les astéroïdes s’élancent. Les trous noirs déchirent les étoiles. L’univers est un endroit très occupé et actif », a commenté l’expert. Ces cartes se sont avérées particulièrement précieuses pour l’étude des naines brunes, objets célestes particuliers caractérisés par une masse supérieure à celle des planètes géantes gazeuses (telles que Jupiter et Saturne) mais inférieure à celle du Soleil. Grâce au télescope infrarouge, plus de 250 naines ont été identifiées brunes et une grande partie de celles définies comme Y, les plus froides, considérées comme particulièrement intéressantes par les scientifiques.

Tout comme le télescope spatial James Webb, qui vient de nous donner l’extraordinaire image des « Piliers de la Création », grâce à sa technologie infrarouge, NEOWISE peut également regarder à travers les nébuleuses et les couches de poussière interstellaire, en observant l’évolution des protoétoiles qui alors ils deviendront des étoiles. Les scientifiques en surveillent plus d’un millier pour mieux comprendre les premiers stades de la formation des étoiles. Très importants aussi sont les travaux sur les trous noirs supermassifs, ceux que l’on trouve au cœur des galaxies, comme le Sagittaire A* au centre de la Voie lactée. La mission WISE originale en a découvert des millions.