Shakira et Barcelone donnent vie au dernier viral qui bien sûr… est faux !

A ce moment du film (vous savez comme les choses volent sur internet) vous avez dû déjà découvrir la supposée grosse actualité extra-sportive de la saison : le logo de la chanteuse Shakira, une femme actuellement séparée du footballeur blaugrana Gerard Piqué, figurera sur les maillots du FC Barcelone. L’image du maillot du club avec le symbole de l’artiste colombien est devenue un véritable virus grâce aux réseaux sociaux, dans lesquels la prétendue photo du kit a été partagée ad nauseam. Le problème, comme peut-être quelqu’un d’autre l’a pensé, est que ladite nouvelle a tout pour être fausse et répond simplement à l’habileté (et à la mauvaise bave) de quelqu’un qui connaît Photoshop…

D’où vient vraiment l’image ?

La publication de la photo du maillot avec le logo doit être recherchée sur Twitter. Le compte @MPadremanyFont a partagé hier matin une photo présumée dans laquelle une partie du kit du FC Barcelone apparaissait avec le logo de Shakira. Selon ce twittereur, qui a même mentionné le compte officiel du chanteur, le Colombien est devenu le deuxième artiste (le premier latino-américain) à apparaître sur le maillot du club, après le parrainage que le chanteur Drake avait précédemment fait :

Police Mateu Alemany @MPadremanyFont 💲 @shakira 💙❤️ Premier artiste latino-américain à avoir quatre chansons de quatre décennies différentes dépassant les 200 millions de vues sur @Spotify. Deuxième artiste à être présent sur le maillot du FC Barcelone. 19 octobre 2022 • 04:08

Si vous avez suivi le Clasico le week-end dernier, vous avez remarqué que tous les joueurs du Barça avaient l’image d’un hibou sur la poitrine. Ce n’est pas n’importe quel dessin : c’est le logo officiel du chanteur Drake, qui avec ce parrainage exclusif est devenu le premier artiste à remplacer le logo du partenaire habituel de l’équipe (pour le moment), Spotify. En fait, l’accord résulte de l’alliance du club avec la plateforme de musique en streaming, il ne serait donc pas surprenant de voir d’autres chanteurs apparaître dans le kit pour le reste de la saison. Dans une certaine partie, il n’est même pas déraisonnable que Shakira ait eu des options pour apparaître, puisqu’elle est l’une des artistes les plus importantes de la scène musicale actuelle.

Cependant, il y a quelque chose dans l’image du logo du chanteur latin qui dérange. Si l’on remonte à la galerie d’images de l’annonce officielle de la collaboration avec Drake, publiée le 14 octobre dernier, on retrouve, parmi les nombreuses photos prises, avec celle-ci, prise par Sara Gordon :

Si vous le comparez avec l’image du tweet du logo de Shakira, vous verrez qu’il s’agit exactement de la même image (regardez l’orientation du ballon, les plis des manches, les distances des poignées de porte…). Ils ont donc pris la photo du t-shirt de Drake et clairement remplacé la chouette par le S et le nom du chanteur par un retoucheur d’image et un peu de doigté.

Un récit parodique et une polémique personnelle qui a trop de poids

et, d’accord, il y a des moments où les entreprises font des « corrections » avec Photoshop pour leurs images officielles et le Barça aurait bien pu recycler la photo de Drake pour la retoucher et aussi l’utiliser dans la supposée publicité de Shakira, économisant ainsi de l’argent. Cependant, il y a plus de considérations qui nous font penser que ce virus est faux.

Premièrement, que l’image a été diffusée à partir d’un compte Twitter parodique. @MPadremanyFont est le profil parodique de Mateu Alemany Font, actuel directeur sportif du FC Barcelone. Comme si cela ne suffisait pas, et comme deuxième point à considérer, un jour avant la publication du tweet, l’utilisateur a publié le message suivant mentionnant un créateur de vidéo culé qui a été invité à « faire un Shakira Edit »:

Police Mateu Alemany @MPadremanyFont Hey @ryghtan, je vous suggère de faire un Edit de Piqué avec « Shakira » sur la chemise. 18 octobre 2022 • 17:58

Enfin, il est inévitable de considérer également l’aspect personnel de toute cette histoire. La séparation de Piqué et Shakira n’est pas du tout facile et fait la couverture des magazines de potins (et sportifs) en France depuis des semaines et des semaines. Obliger le joueur, l’un des visages les plus reconnus du club et le plus fidèle au Barça, à porter un maillot au nom de son ex-femme serait pour lui gênant, presque une insulte au joueur, où le terrain personnel gagnerait inévitablement. mélangé. Sans parler des moqueries que la situation entraînerait d’une grande partie du public, une image à laquelle nous ne croyons pas est celle qu’un club sérieux avec le FC Barcelone veut offrir au niveau national et international.

Compte tenu de tout cela, croyez-vous toujours le tweet?