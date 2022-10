Resident Evil Showcase: comment, à quelle heure et à quoi s’attendre de l’événement Resident Evil 4 Remake et Village

Nous n’avons pas eu le temps de digérer tout ce qui a été annoncé sur l’événement Silent Hill et nous avons déjà un nouveau direct prévu pour le vendredi 21 octobre (le 20 octobre selon le pays dans lequel vous vous trouvez). Dans ce cas, c’est la prochaine édition du Resident Evil Showcase, qui nous apportera les dernières nouvelles concernant Resident Evil 4 : Remake et Resident Evil Village Gold Edition.

Comment regarder le nouveau Resident Evil Showcase en direct

Capcom proposera le direct via les chaînes officielles de Resident Evil sur Twitch et YouTube. Ensuite, nous rassemblerons toutes les nouvelles importantes dans la section actualités de Netcost. Dans la bande-annonce de Resident Evil Showcase, la présence des villageois du quatrième volet de la saga a été évoquée. Par ailleurs, nous espérons découvrir plus de détails sur l’extension Shadows of Rose Village. La vidéo prévoit également d’autres surprises à découvrir.

À quelle heure est le Resident Evil Showcase ?

France () : à 00h00

France (îles Canaries) : à 23h00

Argentine : à 19h00

Bolivie : à 18h00

Brésil : à 21h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 17h00

Costa Rica : à 16h00

Cuba : à 18h00

Equateur : à 17h00

El Salvador : à 16h00

États-Unis (Washington DC) : à 18h00

États-Unis (PT): à 15h00

Guatemala : à 16h00

Honduras : à 16h00

Mexique : à 17h00

Nicaragua : à 16h00

Panama : à 17h00

Paraguay : à 18h00

Pérou : à 17h00

Porto Rico : à 18h00

République Dominicaine : à 18h00

Uruguay : à 19h00

Venezuela : à 18h00

L’extension Resident Evil Village Winter sera disponible à partir du 28 octobre (décembre dans le cas de la version cloud de la Nintendo Switch). Resident Evil 4 : Remake sortira pour sa part le 24 mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Source | Resident Evil