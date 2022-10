Le télescope James Webb surprend avec une nouvelle image époustouflante des « Piliers de la Création »

L’image spectaculaire publiée par la NASA offre un nouveau regard sur la pépinière de formation d’étoiles la plus célèbre à l’intérieur de la nébuleuse de l’Aigle, à quelque 6 500 années-lumière.

Détail des Piliers de la Création, à l’intérieur de la Nébuleuse de l’Aigle, à 6 500 années-lumière de la Terre / NASA

Le télescope spatial James Webb, l’observatoire spatial le plus grand et le plus complexe jamais construit par la NASA, continue de surprendre avec une nouvelle image incroyable des « Piliers de la Création », la pépinière de formation d’étoiles de la vaste nébuleuse de l’Aigle, dans la constellation du Serpent’s Tail, à 6 500 années-lumière de la Terre.

Le spectaculaire paysage interstellaire, rendu célèbre par l’image historique prise par le télescope spatial Hubble en 1995, s’enrichit ainsi de détails inédits, qui contribuent à améliorer la compréhension des processus de formation d’étoiles au sein de la nébuleuse et à formuler des comptages beaucoup plus précis de la étoiles nouvellement formées, ainsi que les quantités de gaz et de poussière interstellaires dans cette région de l’espace.

Fraîchement publiée par la NASA, l’image montre clairement les nuages ​​denses de gaz et de poussière (les piliers) apparaissant comme de majestueuses formations rocheuses, tandis que les étoiles nouvellement formées attirent le regard avec leur aspect rouge vif, à l’extérieur des piliers poussiéreux. . Les lignes ondulées le long des bords de certains piliers, qui ressemblent à de la lave coulant le long du profil d’un volcan, sont « éjections d’étoiles encore en formation – explique l’Agence spatiale dans une note -. De jeunes étoiles lancent périodiquement des jets supersoniques qui entrent en collision avec des nuages ​​de matière, comme ces épais piliers. Cela se traduit aussi parfois par des secousses, qui peuvent former des motifs ondulés comme ceux d’un bateau lorsqu’il se déplace dans l’eau.« .

Les piliers de la création tels que montrés par la caméra proche – infrarouge (NIRCam) du télescope James Webb / NASA

La nouvelle image des « Piliers de la Création » a été obtenue à l’aide de la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope James Webb, qui, bien qu’il puisse sembler qu’elle permettait de traverser les nuages ​​pour révéler de grandes distances cosmiques au-delà des piliers, en réalité il ne montre pas la présence de galaxies, mais un mélange de gaz translucide et de poussière connu sous le nom de milieu interstellaire. Quant à l’âge des jeunes étoiles, les chercheurs estiment qu’elles n’ont que quelques centaines de milliers d’années.