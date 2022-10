Thunderbolt de nouvelle génération peut parfois atteindre 120 Gbps, tout comme USB4 2.0

Bottom line: Dans la foulée de la caractéristique USB4 2.0 récemment publiée, la prochaine génération de Thunderbolt promet des capacités similaires. Thunderbolt et USB4 sont en phase de verrouillage depuis un certain temps en termes de bande passante en raison de leur relation étroite.

Mercredi, Intel a fait la lumière sur le successeur de Thunderbolt 4. Comme USB4 2.0, la nouvelle norme offre une bande passante de connexion allant jusqu’à 80 Gbps, alors que dans certains cas, elle peut atteindre jusqu’à 120 Gbps.

Thunderbolt de nouvelle génération – Intel ne l’a pas encore nommé correctement, donc Thunderbolt 5 n’est pas une donnée – prend en charge une bande passante bidirectionnelle jusqu’à 80 Go/s, ce qu’Intel a démontré pour la première fois en Israël le mois dernier. Cependant, cette semaine, la société a également présenté la capacité du nouveau Thunderbolt à transmettre à 120 Gbps tout en recevant à 40 Gbps.

L’USB Promoter Group, qui comprend Apple, HP, Intel, Microsoft, Renesas Electronics, STMicroelectronics et Texas Instruments, a brièvement mentionné la même capacité pour USB4 2.0 lorsqu’il a publié ses caractéristiques plus tôt cette semaine. La connexion asymétrique peut être pratique pour les écrans hautes performances basés sur USB4 et d’autres charges de travail intensives en vidéo. Intel souligne spécifiquement l’utilité de Thunderbolt pour les joueurs et les créateurs de contenu qui ont besoin de déplacer des fichiers volumineux.

Selon les graphiques d’Intel, une différence entre l’USB4 et le Thunderbolt de nouvelle génération est que ce dernier nécessite des connexions bidirectionnelles à 80 Gbit/s et asymétriques à 120 Gbit/s. En revanche, le graphique montre que la caractéristique USB4 ne prend en charge que les bandes passantes supérieures à 20 Gbit/s, mais ne fait pas de distinction entre USB4 1.0 ou 2.0.

Les deux technologies semblent similaires car USB4 1.0 est basé sur Thunderbolt 3. Les deux permettent des connexions 40 Gbps, et leurs successeurs passent à 80 Gbps et 120 Gbps presque simultanément (Thunderbolt 4 a conservé la même bande passante que TB 3, mais a ajouté plus de capacités d’affichage et de sécurité).

Comme USB4 2.0, Thunderbolt de nouvelle génération est compatible avec les versions précédentes d’USB et de Thunderbolt. Grâce à la nouvelle technologie de signalisation, il prend en charge les câbles passifs existants de moins de 1 m.

Thunderbolt de nouvelle génération fonctionne également avec DisplayPort 2.1, une autre caractéristique de connexion publiée cette semaine. VESA a mis à jour tous les produits DisplayPort 2.0 vers la nouvelle norme, qui utilise la même caractéristique de couche physique que USB4.

Intel prévoit de révéler le nom officiel de Thunderbolt de nouvelle génération, ainsi que d’autres de ses fonctionnalités, l’année prochaine. La société pourrait l’appeler Thunderbolt 5 ou l’étiqueter comme une subdivision de Thunderbolt 4, similaire à la dénomination de l’USB4 2.0. Cependant, certains considèrent que la marque USB4 est déroutante.