Même les iPhones peuvent enregistrer des appels – voici comment

Apple ne dispose pas de fonctionnalités ou d’applications natives permettant l’enregistrement des appels, l’entreprise craint en effet d’éventuelles répercussions juridiques.

Enregistrer un appel téléphonique sur l’iPhone ? Ce n’est pas facile mais cela peut être fait. Apple n’a pas de fonctionnalités ou d’applications natives qui vous permettent de le faire, naturellement, l’entreprise pourrait avoir des répercussions juridiques. Cependant, il est nécessaire de faire une prémisse, d’enregistrer un appel, même sans savoir qui parle de l’autre côté du téléphone, ce n’est pas un crime. La loi n’interdit que la diffusion des enregistrements, pas l’enregistrement lui-même. Il n’y a en fait aucun moyen pour les iPhones d’enregistrer un appel sans le support d’une application (nous en présenterons trois ici). À moins que vous ne vouliez vous armer d’appareils externes, allumez le haut-parleur et appuyez sur les boutons rouges, comme l’enseignent des années d’astuces analogiques.

la voix de Google

Téléchargez simplement Google Voice. En fait, l’application vous permet d’appeler et de vous inscrire gratuitement. Dès son ouverture, il vous demandera de choisir un numéro de téléphone gratuit et de spécifier à partir de quel appareil l’appel commencera. Ensuite, vous devez vous rendre dans Paramètres, cliquer sur Appels et activer les options d’appel entrant. Lorsqu’il est démarré, cliquez sur le numéro 4 pour démarrer l’enregistrement, et l’appareil communiquera le début de l’enregistrement. Pour terminer, il suffit d’appuyer à nouveau sur le 4 du clavier ou de mettre fin à l’appel. Vous recevrez alors une fenêtre contextuelle de Google Voice avec l’enregistrement. Vous pouvez également accéder à l’onglet Messagerie vocale pour la réécouter. C’est assez simple mais il peut y avoir deux problèmes. Vous devez d’abord disposer d’un numéro Google Voice (celui requis par l’application une fois téléchargée), puis vous ne pouvez enregistrer que les appels entrants.

Enregistreur d’appel Rev

Alternativement, vous pouvez utiliser Rev Call Recorder, c’est sur l’App Store et c’est gratuit. Dès son téléchargement, vous devrez saisir votre numéro de mobile puis le vérifier avec le code envoyé par l’application. Ensuite, cliquez simplement sur le bouton Démarrer l’appel. Une fois terminé, il sera possible de récupérer l’enregistrement dans le menu principal. Il faut ensuite envoyer le rec avec le bouton Share pour pouvoir le réécouter. Le problème d’enregistrement Rev Call le résout comme ceci : Devenez le troisième membre de l’appel. Il est également possible d’obtenir une transcription de l’enregistrement en moins de 12 heures (payant). Cependant, plusieurs utilisateurs se sont plaints de l’annonce au début de l’appel pour démarrer l’enregistrement. Si vous avez besoin de l’enregistreur Rev Call inconnu, cela pourrait devenir un problème.

Enregistreur d’appel

Une autre application que vous pouvez utiliser est Call Recorder, disponible sur l’App Store. Une fois téléchargé, cliquez sur Activer la notification pour composer votre numéro de contact, puis sur Autoriser dans la fenêtre contextuelle qui apparaît à l’écran. Une icône d’engrenage apparaîtra en haut à droite, la sélectionner vous permettra de choisir le numéro de service à utiliser (le numéro supplémentaire qui servira de tarmite pour vous inscrire). Pour démarrer l’appel, cliquez simplement sur le symbole du téléphone, entrez votre numéro et sélectionnez Enregistrer par SMS. L’étape suivante consiste à lancer l’appel vers le numéro de service précédemment choisi dans la liste, à cliquer sur le bouton (qui apparaît à l’écran) Autre appel, et à sélectionner le contact que vous souhaitez appeler (et à vous inscrire). Lorsqu’il répond, appuyez simplement sur le bouton Fusionner pour commencer à enregistrer l’appel. Une fois terminé, il sera enregistré automatiquement et apparaîtra sur l’écran principal de l’application. Petite note négative, pour enregistrer les appels, il faut souscrire à un abonnement de 3,49 euros par semaine, mais vous pouvez profiter de l’essai gratuit de trois jours.