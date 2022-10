Parce que l’Arctique pourrait bientôt déclencher une nouvelle pandémie

Avec le réchauffement climatique et la fonte continue des glaciers, des micro-organismes coincés dans la glace pourraient se réveiller et infecter la faune.

Avec le changement climatique et la fonte continue des glaciers, l’Arctique pourrait bientôt devenir « sol fertile« Pour une nouvelle pandémie. C’est ce que suggèrent les résultats d’analyses génétiques menées par une équipe de recherche de l’Université d’Ottawa, au Canada, sur des échantillons de sol et de sédiments du lac Hazen, le plus grand lac au nord du cercle polaire arctique, à travers lesquels les chercheurs ont reconstitué le pool de virus présents. dans l’environnement.

Puis en utilisant un algorithme informatique pour contextualiser les virus avec les hôtes potentiels (animaux, plantes et champignons) trouvés dans la zone, l’équipe a pu estimer le risque de débordement viral, c’est-à-dire la capacité des virus à faire le saut d’espèce et à continuer se propager, comme l’a fait le Sars-Cov-2 qui est passé des animaux sauvages aux humains. « Le risque de débordement augmente avec le ruissellement de la fonte des glaciers, un indicateur du changement climatique – écrivent les chercheurs dans leur article publié le Actes de la Royal Society B -. Si le changement climatique devait également déplacer la gamme d’espèces de vecteurs et de réservoirs viraux potentiels vers le nord, l’Extrême-Arctique pourrait devenir un terreau fertile pour les pandémies émergentes.« .

Cela indique qu’en plus d’augmenter le risque que des agents pathogènes puissent réémerger des glaciers, les effets du changement climatique sur les habitats naturels pourraient pousser de nouvelles espèces animales à migrer vers le nord, augmentant encore le potentiel de saut d’espèces.

« Ce double effet du changement climatique, à la fois en augmentant le risque de débordement et en entraînant un déplacement vers le nord des aires de répartition des espèces, pourrait avoir des effets dramatiques dans le Haut-Arctique. – ajoutèrent les savants -. Démêler ce risque des retombées réelles et des pandémies sera un effort fondamental à poursuivre parallèlement aux activités de surveillance« .

L’équipe n’a pas quantifié combien de virus identifiés étaient auparavant inconnus, ce qu’elle prévoit de faire dans les mois à venir, et n’a pas non plus évalué si ces virus sont capables de déclencher une infection. Cependant, des recherches antérieures ont montré que l’émergence de virus en sommeil depuis des milliers d’années et jamais détectés ces derniers temps n’est pas si lointaine. Une de ces études, publiée l’année dernière par des chercheurs de l’Ohio State University aux États-Unis, a révélé la découverte de matériel génétique de 33 virus – dont 28 nouveaux – dans des échantillons de glace prélevés sur le plateau tibétain en Chine. Sur la base de la profondeur à laquelle l’échantillonnage a eu lieu, les chercheurs ont estimé qu’ils avaient environ 15 000 ans.