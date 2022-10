Ce sont les meilleurs téléviseurs intelligents si vous avez un salon très lumineux

Ce sont les modèles les plus intéressants à considérer si vous avez un espace très lumineux où vous souhaitez installer une Smart TV.

Samsung QN85A QLED

Le panneau Samsung QN85A QLED Mini LED vous donnera une image extrêmement lumineuse, tout en ayant un bon contrôle de l’éblouissement. En fait, ce modèle est tout à fait adapté même pour être placé à l’extérieur. Cependant, il n’est pas résistant à l’eau ou à la poussière, donc si vous êtes intéressé à lui donner cet usage, sachez que vous devrez le monter sur un boîtier pour éviter qu’il ne se détériore.

De manière générale, vous n’allez pas être ébloui par le Samsung QN85A QLED. Vous ne verrez pas non plus de reflets si vous regardez le panneau sous un angle de vue légèrement atypique. La nuit, si vous réglez le ‘Mode Cinéma’, vous pourrez profiter d’un téléviseur très bien équilibré, avec une luminosité plus adéquate qui ne brûlera pas votre rétine et avec des niveaux de contraste fantastiques. Il est également disponible en panneaux de 55, 65 et 75 pouces.

LG C1 OLED

Nous ne sommes pas face au champion en termes de luminosité, mais nous sommes face au modèle qui gère le mieux les reflets. À moins que vous n’ayez des fenêtres tout autour du téléviseur, le LG C1 fonctionnera très bien. Normalement, les téléviseurs OLED n’ont pas une luminosité très élevée – le C1 ne fait pas exception non plus – mais les grands angles de vision de ce modèle vous permettront de placer différents sièges à différents endroits dans une pièce très bien éclairée. Et même alors, vous n’aurez aucun problème.

SonyKD-43X80J

Ce modèle n’a pas une luminosité aussi intense que le Samsung, et il n’est pas aussi performant avec les reflets. Cependant, c’est une excellente option si vous n’avez pas de place pour un grand téléviseur. Le Sony KD-43X80J est le téléviseur parfait si vous recherchez un écran de 43 pouces dans une pièce très lumineuse avec peu d’espace. Les angles de vision de ce modèle sont excellents.

Hisense U6G

Si en plus de vouloir regarder la télévision dans un environnement éclairé, vous ne voulez pas non plus renoncer à la taille, le Hisense U6G est le modèle qui vous en donnera plus pour moins d’argent. Il ne fonctionne pas bien à l’extérieur, mais son panneau est suffisamment puissant pour battre la lumière ambiante avec sa luminosité SDR. En revanche, il n’a pas d’aussi bons angles de vision que le modèle Sony. Pourtant, c’est le meilleur téléviseur bon marché pour les pièces lumineuses.

LGUP8000

Ce modèle est à mi-chemin entre le téléviseur Sony et le Hisense. Il a de très bons angles de vision et est disponible dans des tailles allant de 43 à 86 pouces. C’est un téléviseur moins économique que le Hisense, mais très intéressant si vous avez plusieurs canapés dans la pièce et que le téléviseur va être vu sous des angles très différents.

Samsung La Terrasse

Passons au pire scénario possible. Mettons la télé dehors. On a une terrasse, ou un toit-terrasse, et on veut en profiter pour regarder le foot. Ou… nous possédons une entreprise et envisageons l’achat d’un nouveau téléviseur.

Eh bien, Samsung a un produit adapté à ces cas. Samsung The Terrace est l’un des meilleurs téléviseurs d’extérieur du marché. Il fonctionne parfaitement en termes de niveau de luminosité et minimise également parfaitement les reflets. Il est conçu pour pouvoir fonctionner avec la lumière directe du soleil tombant directement sur le panneau.

Quant à la construction, c’est un téléviseur très bien résolu. Après tout, il va être à l’extérieur, donc il va être constamment exposé à une usure accrue. Il a un certificat de protection IP55, il peut donc survivre en cas d’averse. C’est aussi un très bon téléviseur en termes de son. Il est tout de même recommandé d’attacher un système indépendant, mais Samsung a très bien fait le travail avec ce modèle, car il dispose d’un volume qui permet de l’utiliser sans avoir besoin d’une barre de son.

Il peut être acheté en diagonales de 55, 65 et 75 pouces.

Ce message comprend des liens d’affiliation et El Output peut recevoir une commission pour eux. Néanmoins, la décision de les inclure a été prise librement, sur la base de critères éditoriaux et sans répondre à aucune demande des marques citées.