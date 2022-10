Un nouveau jeu vidéo « ambitieux » de Dungeons & Dragons arrive

« Tout d’abord, nous avons une nouvelle mission : créer des jeux AAA ambitieux et de haute qualité », a déclaré Dominic Guay d’Invoke, un vétéran de l’industrie qui a été producteur senior chez Watch Dogs.

Né au milieu des années 1970, le populaire RPG Dungeons & Dragons (D&D) connaît une renaissance. Le mérite revient également aux succès pop tels que Stranger Things, qui ont conduit à la diffusion du monde fantastique de Gary Gygax et Dave Arneson au sein de la culture de masse. Wizards of the Coast, éditeur de D&D, le sait bien, au point de vouloir investir encore plus dans le jeu vidéo, autre secteur en croissance constante. La société compte actuellement six studios de développement, dont Tuque Games.

Acquise par Wizard of The Coast en 2019, l’équipe canadienne a déjà été mise à l’épreuve avec Dungeons & Dragons : Dark Alliance, un titre pas si acclamé sorti en 2021. Les plans pour l’avenir, ou plutôt pour le présent, sont cependant très différents. . Non plus Tuque Games mais Invoke Studios : ces dernières heures, l’éditeur américain a annoncé via un blog le changement de marque de l’équipe, en fait une société renouvelée dans le but de créer de grands titres. « Nous sommes fiers d’avoir une collection de développeurs de jeux de classe mondiale à la tête de nouveaux studios à travers le monde, y compris Invoke à Montréal », a déclaré un porte-parole de Wizards of the Coast à TechCrunch par e-mail.

À l’heure actuelle, l’équipe compte environ 80 personnes, mais prévoit de passer à 200 d’ici 2025. À la tête de la nouvelle équipe se trouve Dominic Guay, un vétéran du secteur qui a travaillé comme producteur senior chez Watch Dogs, une série bien connue d’Ubisoft. « D’abord, nous avons une nouvelle mission : créer des jeux AAA ambitieux et de grande qualité », a déclaré Guay. « Quiconque rejoint le studio, notre façon de travailler et les moyens dont nous disposons chez Invoke sont tous définis et concentrés sur notre mission. » En effet Guy a également annoncé que l’équipe travaillait déjà sur un jeu vidéo triple A – c’est-à-dire avec un gros budget – se déroulant dans l’univers narratif de D&D et développé à l’aide du moteur graphique Unreal Engine 5. Un projet ambitieux sur papier encadré par une « core. team » composée d’autres personnalités vétérans du secteur du jeu vidéo. Pour le reste rien d’autre n’est connu.

Pendant ce temps, ceux qui ne peuvent pas attendre des nouvelles sur le jeu vidéo Invoke Studios peuvent jouer à Baldur’s Gate III, développé grâce à un partenariat de licence avec Larian Studios, équipe du célèbre Divinity: Original Sin II. Pour l’instant, le jeu est disponible en accès anticipé, mais la sortie finale est prévue pour 2023.