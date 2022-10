Deux flashs spectaculaires de lumière bleue sur Terre photographiés depuis l’espace – c’est de cela qu’il s’agit

Un astronaute à bord de l’ISS a immortalisé deux éclairs de lumière bleue se formant simultanément sur Terre. L’explication des phénomènes.

Un astronaute à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a capturé une photo spectaculaire de la Terre, sur laquelle émergent deux éclairs de lumière bleue évocateurs et mystérieux. Le premier, plus grand et plus circulaire, se situe en contrebas, quelque part sur le golfe de Thaïlande, tandis que le second émerge sur la droite tel un phare braqué sur la mer de Chine méridionale, tout en caressant doucement l’atmosphère terrestre. L’image, récemment partagée par l’Observatoire de la Terre de la NASA, a été prise depuis le laboratoire orbital le 30 octobre 2021 avec un appareil photo numérique équipé d’un objectif de 28 mm, alors que l’ISS filait à environ 28 000 kilomètres par heure à 422 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. . Alors, quelles sont ces deux lumières bleues particulières capturées en même temps ?

Crédit NASA Earth Observatory

Le premier phénomène sur le golfe de Thaïlande (ou golfe de Siam) n’est rien d’autre qu’un éclair spectaculaire et puissant qui se précipite dans le ciel entre la Malaisie, le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande. Observer les éclairs depuis la Station Spatiale Internationale n’est pas facile, tout simplement parce que l’ISS vole plus haut que les nuages ​​et que ces phénomènes sont générés en dessous d’eux, dirigés vers la surface de la terre. Dans ce cas, cependant, la décharge électrique s’est formée dans une zone ouverte de la formation atmosphérique; cela a permis à la lumière de se répandre sur les bords dentelés des nuages ​​environnants, qui se sont instantanément éclairés d’un bleu intense et brillant.

Crédit NASA Earth Observatory

La deuxième lumière bleue, celle qui apparaît à droite comme un grand phare, n’est autre que la Lune qui se lève au-dessus de la mer de Chine méridionale (en l’observant depuis l’espace). La lumière est bleue pour la même raison que le ciel apparaît de cette couleur. Comme l’explique la NASA, lorsque la lumière du Soleil (qui n’est pas blanche mais qui a toutes les couleurs de l’arc-en-ciel) traverse l’atmosphère terrestre, les photons réagissent avec les particules en suspension dans celle-ci : puisque les couleurs sont caractérisées par des longueurs d’onde différentes, non se comportent tous de la même manière. Le bleu, par exemple, a des longueurs d’onde plus courtes et plus petites que le rouge et l’orange (qui ont des longueurs d’onde plus longues et plus grandes), il interagit donc d’abord avec les molécules dans l’air et se propage et se disperse partout. . C’est pourquoi le ciel nous apparaît bleu et pourquoi la lumière réfléchie de la Lune sur le cliché de l’ISS apparaît de cette couleur ; le satellite de la Terre, en effet, est prospectivement proche de la planète et diffuse sa lumière réfléchie à travers l’atmosphère terrestre, ce qui la teinte de bleu.