Choix étranges qu’Apple fait pour ses nouveaux iPad

Apple a maintenant un deuxième iPad dans la gamme qui porte simplement le nom d’iPad. Le nouvel iPad 10 se démarque pour plusieurs raisons, dont la plupart sont liées à sa comparaison avec le reste de la famille iPad.

Gamme iPad 2022

L’introduction de l’iPad 10 et le maintien de l’iPad 9 signifient que la gamme d’iPad 2022 a encore plus d’options, notamment :

329 $ iPad 9, 10,2 pouces (Touch ID Home button/Lightning)

449 $ iPad 10, 10,9 pouces (bouton d’alimentation Touch ID/USB-C) NOUVEAU

499 $ iPad mini 6, 8,3 pouces (bouton d’alimentation Touch ID/USB-C)

599 $ iPad Air 5 10,9 pouces (bouton d’alimentation Touch ID/USB-C)

799 $ iPad Pro, 11 pouces (identification faciale/coup de foudre) NOUVEAU

1099 $ iPad Pro, 12,9 pouces (identification faciale/coup de foudre) NOUVEAU

Nous savions qu’apporter le design moderne de l’iPad à l’iPad de base coûterait cher.

Caméra Face Time

Les utilisateurs d’iPad demandent une caméra frontale horizontale depuis… *vérifie les notes*… le ipad 2. Onze ans plus tard, Apple a entendu ces commentaires et les a livrés ! Eh bien, pour les clients de l’iPad 10 au moins.

Apple a également révisé les modèles d’iPad Pro aujourd’hui, mais les clients professionnels devront continuer à utiliser un appareil photo portrait tourné sur le côté. La raison en est probablement que l’iPad 10 est techniquement un nouveau design, et Apple a décidé de ne pas rééquiper la chaîne de production de l’iPad Pro pour une webcam logiquement placée.

La situation difficile du crayon Apple

Chaque iPad à côté plat introduit depuis 2018 fonctionne avec l’Apple Pencil de deuxième génération, mais pas avec l’iPad 10. Apple s’en tient à la prise en charge de l’Apple Pencil de première génération en raison du coût ? Emplacement de la caméra ? Qui sait.

Le problème est que l’iPad 10 abandonne le port Lightning pour un port USB-C (bon), mais l’Apple Pencil de première génération se couple et se charge avec le port Lightning (mauvais). C’est un décalage que personne n’aurait dû prévoir, et qu’Apple n’aurait certainement pas dû livrer. Entrez le nouveau dongle.

Vive quoi que ce soit

Garder l’iPad 9 autour indique qu’Apple n’avait probablement pas prévu de retirer l’Apple Pencil d’origine de toute façon, mais l’associer maladroitement à l’iPad 10 fait mal à voir.

Claviers

Apple a un nouvel accessoire clavier/trackpad pour l’iPad 10. Le Magic Keyboard Folio est une solution en deux parties avec une rangée de fonctions appropriée, qui comprend des touches appropriées pour Siri, des emoji et même une touche d’échappement. C’est un nouveau territoire pour un clavier iPad d’Apple.

L’approche en deux parties vous permet également de soutenir l’iPad 10 pour regarder des films ou passer des appels vidéo avec la caméra d’orientation correcte sans avoir besoin de la moitié clavier/trackpad.

Cet angle de vision semble terriblement réglable

Pourquoi Apple n’a-t-il pas mis à jour le Magic Keyboard pour iPad Pro avec ces touches de fonction professionnelles ? Apple n’a pas hésité à mettre à jour les accessoires du clavier de l’iPad pour des choses mineures comme les découpes de caméra.

Au hasard : Apple fabrique désormais Smart Cover, Smart Keyboard, Smart Keyboard Folio, Smart Folio, Magic Keyboard et Magic Keyboard Folio pour iPad. Est-ce que j’oublie une combinaison de smart/magic/keyboard/folio ?

Cette ligne de fonction est la clé

Suite

Classé sous la rubrique « dommage », Apple n’a pas fabriqué d’iPad Pro dans l’aimant d’empreintes digitales Midnight, ce qui indique probablement que les MacBook Pro resteront également ennuyeux et s’en tiendront à Silver et Space Gray. Empreintes digitales ou non, la teinte presque noire du bleu crie pro et cool bien plus que la teinte plus foncée du gris sidéral argenté.

Il n’y a pas non plus de nouveaux accessoires pour l’iPad Pro, bien qu’un nouveau système d’accueil semble prévu pour 2023. Le choix le plus décevant et le plus étrange avec l’iPad Pro n’est peut-être pas d’apporter la technologie mini LED supérieure du grand iPad Pro au petit iPad. Pro. C’était compréhensible avant, mais plus récemment, j’ai eu l’impression la raison pour mettre à jour le Pro 11 pouces.

Les différences entre les fonctionnalités de l’iPad 10,9 pouces, de l’Air 10,9 pouces et du Pro 11 pouces sont aussi importantes que le prix, mais un écran « pro » aiderait certainement à vendre le Pro à 800 $.

