Des documents judiciaires allèguent que Google a cultivé des idées fausses sur la confidentialité du mode Incognito de Chrome

Une patate chaude : le mode Incognito de Chrome n’est pas privé. *halètement* Sérieusement, nous savons tous que les modes de navigation privée ne nous cachent rien d’autre que notre conjoint. Cependant, de nombreuses personnes moins férues de technologie pensent que c’est plus privé qu’il ne l’est réellement, et cette croyance a engendré un nouveau procès contre Alphabet.

Google fait face à un cas potentiel de confidentialité alors qu’une classe de millions d’utilisateurs a intenté une action en justice pour des milliards de dollars en raison du manque de véritables protections de la vie privée en mode Incognito de Chrome. Bien que l’ignorance des utilisateurs ne soit jamais un grand argument devant un juge, les documents judiciaires déposés pour la première fois en mars 2021 brossent le tableau que Google a été complice de cultiver les idées fausses des utilisateurs sur la vie privée.

Selon les documents déposés, la chef du marketing de Google, Lorraine Twohill, a envoyé un e-mail au PDG Sundar Pichai l’année dernière, avertissant qu’ils devaient envisager de rendre Incognito « vraiment privé ». Encore plus préoccupant est son aveu indirect qu’ils ont dû utiliser un langage trompeur lors de la commercialisation de la fonctionnalité.

« Nous sommes limités dans la force avec laquelle nous pouvons commercialiser Incognito car ce n’est pas vraiment privé, ce qui nécessite un langage de couverture vraiment flou qui est presque plus dommageable », a déclaré Twohill.

Le « langage flou » et le « langage de couverture » indiqueraient que le service marketing sait que les utilisateurs comprennent mal ce que fournit Incognito, et Google tourne intentionnellement autour du problème pour perpétuer cette idée fausse. Bien que Twohill n’ait pas déclaré ouvertement que l’entreprise était consciente de la confusion, d’autres employés ont exprimé des préoccupations plus explicites pendant des années, indiquant que Google était au courant de la fausse image d’Incognito.

Mec, je déteste le mème Guy Incognito. Guy Incognito N’ÉTAIT PAS HOMER. C’était la blague. pic.twitter.com/wRzhIQl0HC – Danofthewibble (@danofthewibble) 11 août 2021

Dans une conversation de 2018 entre les ingénieurs de Google, l’un d’eux a déclaré : « Nous devons cesser de l’appeler Incognito et cesser d’utiliser une icône Spy Guy. » Spy Guy est l’icône/mascotte Incognito avec un chapeau et des lunettes.

L’ingénieur a également partagé une étude de 2018 montrant que 56,3 % des personnes interrogées pensent que la navigation privée empêche Google de voir leur historique de recherche. 37% supplémentaires pensent que le mode de confidentialité peut empêcher leur employeur de suivre leur navigation sur le Web. Ces deux idées sont fausses. La seule chose que fait le mode Incognito est de supprimer automatiquement l’historique de navigation et les cookies de cette session, ce que les utilisateurs peuvent faire manuellement.

Un autre ingénieur dans le même fil a répondu en publiant un lien vers un wiki Guy Incognito et en disant : « Quel que soit son nom, l’icône Incognito aurait toujours dû être [Guy Incognito]qui transmet également avec précision le niveau d’intimité qu’il offre. » Guy Incognito est un personnage des Simpsons qui ressemble et ressemble à Homer Simpson mais a une moustache qui fait penser aux autres qu’il est Homer portant un pauvre déguisement de moustache.

Un autre élément de preuve préjudiciable est une slide d’une présentation interne de 2020 indiquant : « À moins qu’il ne soit clairement divulgué que leur activité peut être traçable, recevoir des publicités ciblées ou des suggestions basées sur le mode privé [browsing] peut éroder la confiance. » Cette slide citait une enquête auprès des utilisateurs sur l’expérience Incognito et suggérait que Google était parfaitement conscient de l’image de la fonctionnalité auprès des utilisateurs.

Le responsable du produit Chrome de Google a même déclaré que le libellé de la page d’accueil Incognito n’était pas suffisamment transparent, déclarant qu’il devrait le remplacer de « Vous êtes protégé des autres personnes qui utilisent cet appareil » par « Vous n’êtes PAS protégé de Google ». Ce n’est pas précisément ce que dit l’écran d’accueil, mais sans surprise, les dirigeants de l’entreprise ont catégoriquement rejeté l’idée.

Les plaignants dans la demande de recours collectif utilisent la documentation comme preuve que Google a sciemment cultivé la confusion des utilisateurs en pensant qu’Incognito protège leur vie privée. Bien sûr, les plaignants ignorent le fait que l’écran d’accueil Incognito indique explicitement la fonction du mode et que les experts en sécurité crient sur sa fausse confidentialité depuis des années.

« [Incognito] empêche uniquement votre propre navigateur d’enregistrer votre trafic. Il ne cache pas votre adresse IP », a déclaré Daniel Markuson de Nord VPN dans un article de blog le mois dernier. « Votre FAI et votre employeur, vos sites Web, vos moteurs de recherche, vos gouvernements et d’autres fouineurs tiers peuvent toujours collecter vos données et suivre votre adresse IP. adresse. »

Google a utilisé cette critique généralisée pour répondre aux allégations, affirmant dans le dossier qu’il est de notoriété publique que la navigation privée n’est pas invisible sur Internet et que les utilisateurs donnent à Google leur consentement pour afficher leur historique de navigation même en mode navigation privée. Il s’est également défendu publiquement, niant tout acte répréhensible.

« Les contrôles de confidentialité sont depuis longtemps intégrés à nos services, et nous encourageons nos équipes à discuter constamment ou à envisager des idées pour les améliorer », a déclaré le porte-parole de Google, Jose Castaneda, à Bloomberg. « Le mode navigation privée offre aux utilisateurs une expérience de navigation privée, et nous avons été clairs sur son fonctionnement et ce qu’il fait, alors que les plaignants dans cette affaire ont délibérément mal interprété nos déclarations. »

Google a essayé de faire rejeter l’affaire à deux reprises, mais a échoué. Cependant, il a réussi à tirer le PDG Sundar Pichai du crochet. Les plaignants avaient demandé à ce que le cadre supérieur témoigne sur le développement d’Incognito lorsqu’il était à la tête du développement de Chrome. Le juge a rejeté cette requête.