Un nouveau médicament peut aider le foie à se régénérer

Expérimenté dans des tests précliniques par une équipe de recherche américaine, il a été démontré qu’il accélère l’auto-réparation et la régénération du foie, ouvrant la voie à de nouvelles thérapies pour les patients atteints d’une maladie du foie.

Tout le monde ne sait peut-être pas que le foie est un organe doté de l’extraordinaire capacité de se régénérer. En fait, il peut repousser sans jamais perdre ses fonctions même après l’ablation chirurgicale des deux tiers de sa masse, bien que les dommages causés par la drogue, l’abus d’alcool ou l’obésité puissent éventuellement provoquer une insuffisance hépatique. Certains des mécanismes qui régulent cette capacité ne sont pas encore complètement élucidés, mais une étude récente a révélé que l’activation d’une protéine particulière avec un nouveau médicament peut aider le foie à accélérer sa régénération et son auto-réparation après une atteinte hépatique grave ou une intervention chirurgicale. excision.

Auto-réparation et régénération du foie

Le foie remplit plus de 500 fonctions clés dans notre corps, y compris la production de protéines qui transportent les graisses dans tout le corps, la conversion de l’excès de glucose en glycogène et la dégradation des toxines telles que l’ammoniac. Pour effectuer ces nombreuses tâches, les cellules du foie, appelées hépatocytes, ont une stratégie « diviser et imposer”, Aussi appelé zonage. Cela divise le foie en trois zones avec des tâches différentes, dont les cellules sont capables d’effectuer des fonctions spécialisées grâce à l’activation de gènes spécifiques dans chaque zone.

Comme indiqué, ce qui contrôle exactement l’expression de ces gènes n’est pas encore entièrement compris, bien que de grands progrès aient été réalisés au cours des deux dernières décennies grâce à l’identification d’un groupe de dix-neuf protéines, appelées Wnt, qui jouent un rôle important dans le contrôle de la fonction hépatique. et la régénération, aidant à activer le processus de réparation dans les cellules hépatiques endommagées. Cependant, quelles protéines contrôlent réellement le zonage et la régénération n’ont pas été comprises à ce jour, tout comme aucune lumière n’a encore été apportée sur leur emplacement exact dans le foie.

Pour localiser ces protéines et résoudre l’énigme de leur origine, l’équipe de recherche du professeur Satdarshan Monga de la division de pathologie expérimentale de la faculté de médecine de l’université de Pittsburgh aux États-Unis a utilisé une nouvelle technique, appelée cartographie moléculaire, pour cartographier entièrement la expression génique spatiale de la fonction hépatique. « Ainsi, nous avons constaté que seuls deux des 19 gènes Wnt, Wnt2 et Wnt9b, étaient fonctionnellement présents dans le foie – a expliqué le professeur Monga dans un article sur La conversation -. Nous avons également découvert que Wnt2 et Wnt9b se trouvaient dans les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins dans la zone 3 du foie, une zone qui joue un rôle dans un certain nombre de fonctions métaboliques.« .

Comme détaillé dans le nouvel article de recherche publié sur Cellule Rapports Médecine, la suppression de ces deux gènes Wnt dans des modèles de souris a entraîné dans toutes les cellules hépatiques l’expression de gènes uniquement limités à la zone 1, réduisant considérablement la fonction hépatique globale ainsi que sa régénération. « Cela nous a suggéré que les cellules hépatiques connaissent une activation continue de gènes qui peuvent modifier leurs fonctions et que les Wnt sont les principaux régulateurs de ce processus.« .

Un nouveau médicament accélère la régénération du foie

En ce sens, les chercheurs ont alors décidé de tester si un nouveau médicament, un anticorps appelé FL6.13 qui est un agoniste des protéines Wnt, c’est-à-dire capable de mimer la fonction de ces mêmes protéines, pouvait aider à récupérer le zonage et la régénération du foie. « Lorsque nous avons administré ce médicament à des souris génétiquement modifiées pour ne pas avoir de Wnt2 et de Wnt9b dans les cellules endothéliales du foie, nous avons constaté que le médicament était capable de restaurer presque complètement les fonctions de division et de réparation des cellules hépatiques.A ajouté le professeur Monga qui, avec son équipe, a également vérifié si un traitement avec ce même anticorps était capable de réparer les dommages au foie qui, par exemple, peuvent survenir en cas de surdosage de paracétamol.

Cette deuxième série de tests précliniques, également menés sur des modèles murins, a confirmé l’action du médicament. « Nous avons constaté qu’une seule dose était capable de réduire les biomarqueurs des lésions hépatiques dans le sang (les protéines que le foie libère lorsqu’il est endommagé, ndlr) et de réduire la mort des tissus hépatiques, indiquant à la fois la réparation des cellules hépatiques et la régénération tissulaire.« , a précisé l’expert.

Les résultats obtenus par les chercheurs ouvrent donc la voie à l’expérimentation d’éventuelles nouvelles thérapies pouvant limiter le recours à la transplantation hépatique chez les patients atteints de maladies du foie, pour lesquelles très peu de traitements efficaces sont actuellement disponibles. « Avec mon équipe – a conclu Monga -, je crois que l’amélioration de la capacité du foie à se régénérer peut aider à éviter la nécessité d’une greffe pour de nombreux patients. En ce sens, d’autres études sur les médicaments qui favorisent la régénération du foie pourraient aider à réduire le fardeau des maladies du foie dans le monde.« .