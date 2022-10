Apple annonce de nouveaux iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces avec puce M2, fonction de survol Apple Pencil

Apple a dévoilé aujourd’hui la nouvelle génération d’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, alimentés par les dernières puces M2 Apple Silicon. La puce M2 a fait ses débuts dans le MacBook Air 2022 et le MacBook Pro 13 pouces 2022, et cette mise à jour apporte également les mêmes performances à la gamme de tablettes professionnelles d’Apple.

Parallèlement à l’amélioration des performances du M2, l’iPad Pro peut désormais détecter lorsque l’Apple Pencil plane au-dessus de l’écran. Cela indique que les éléments de l’interface utilisateur peuvent se développer et réagir lorsque l’utilisateur s’approche de l’écran avec le stylet.

Apple affirme que le processeur à 8 cœurs du M2 est jusqu’à quinze pour cent plus rapide que le processeur M1. Le GPU est jusqu’à 35 % plus rapide. La puce M2 permet également à l’iPad Pro de capturer des vidéos ProPres pour la première fois.

Le nouvel iPad Pro offre également une mise en réseau Wi-Fi plus rapide, avec prise en charge des dernières normes Wi-Fi 6E. Cela indique que les téléchargements peuvent être jusqu’à 2 fois plus rapides lors de la connexion à un réseau 6E. Les modèles mobiles prennent désormais en charge davantage de bandes 5G pour une meilleure couverture mondiale.

Avec la nouvelle fonctionnalité de survol, l’iPad remarquera que l’Apple Pencil survole l’écran. Cela indique que les éléments de l’interface utilisateur peuvent rebondir en prévision d’une interaction utilisateur engagée. Par exemple, un champ de texte Scribble s’agrandit à mesure que le crayon s’approche de l’écran. Cette fonctionnalité de survol sera également disponible pour les applications tierces via une nouvelle API.

La fonction de survol ne nécessite pas une nouvelle génération d’Apple Pencil, et l’Apple Pencil compatible existant pour iPad Pro (le modèle de deuxième génération) est toujours en vente au prix de 129 $.

Le nouvel iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ et l’iPad Pro 12,9 pouces commence à 1099 $. Ce sont les mêmes prix que la génération précédente. Les nouveaux modèles d’iPad peuvent être commandés dès aujourd’hui, les premières livraisons arrivant le 26 octobre.

Aujourd’hui également, Apple a dévoilé un nouveau modèle de base d’iPad et une mise à jour des spécifications de l’Apple TV.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :