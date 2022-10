Ils mangent beaucoup mais ne prennent pas de poids : une nouvelle maladie génétique rare découverte chez des jumeaux

Une nouvelle maladie génétique rare caractérisée par un hypermétabolisme, qui ne fait pas prendre de poids malgré l’excès de calories consommées, a été identifiée. Il a été appelé « syndrome de découplage mitochondrial ».

Découverte d’une nouvelle maladie génétique rare qui affecte les organites responsables de la production d’énergie au sein des cellules : les mitochondries. La pathologie rend ces organites cellulaires hyperactifs et a un effet particulier sur l’organisme : même en ingérant des calories abondantes, le poids reste faible. En termes simples, il existe un « hypermétabolisme » qui brûle l’énergie produite par les aliments. La nouvelle maladie a été découverte chez une paire de jumeaux mâles identiques et les scientifiques ont décidé de l’appeler « syndrome de découplage mitochondrial ».

Une équipe de recherche américaine dirigée par des médecins et des scientifiques du Howard Hughes Medical Institute du Massachusetts General Hospital de Boston et du Metabolism Program du Broad Institute of Cambridge a découvert et décrit la maladie génétique très rare, et a collaboré étroitement avec des collègues du Mitochondrial Medicine Frontier Program – Human Genetics Division of the Children’s Hospital of Philadelphia and Pennsylvania State University Perelman School of Medicine. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Vamsi K. Mootha, professeur de biologie des systèmes et de médecine au département de biologie moléculaire de l’hôpital universitaire du Massachusetts, ont identifié la nouvelle pathologie après avoir analysé les fibroblastes des deux enfants, ou cellules du tissu conjonctif responsables de la production de collagène, de fibres et d’autres glycoprotéines présentes dans la matrice extracellulaire.

L’étude de ces cellules a révélé « une forte consommation d’oxygène et une diminution du potentiel de la membrane mitochondriale », ont écrit Mootha et ses collègues dans le résumé de l’étude. Les mitochondries, qui ont leur propre ADN, sont principalement responsables de la respiration cellulaire, le processus par lequel les nutriments de base obtenus à partir des aliments que nous ingérons sont décomposés en molécules de base pour produire de l’ATP (adénosine triphosphate), le « carburant » des cellules et donc de la vie. Les auteurs de l’étude soulignent que les maladies affectant les mitochondries altèrent généralement la fonction mitochondriale, cependant dans le cas du syndrome de découplage mitochondrial elles sont hyperactives, déclenchant un hyper-métabolisme qui empêche les enfants de prendre du poids malgré l’excès de calories consommées. « Il s’agit d’un phénotype mitochondrial très inhabituel. Il existe plus de 300 maladies génétiques mitochondriales rares et presque toutes sont associées à une perturbation des mitochondries », a déclaré le professeur Mootha dans un communiqué de presse.

Les scientifiques ont effectué une analyse de l’exome et découvert une variante hétérozygote du gène ATP5F1B, qui code la sous-unité β de l’ATP synthase mitochondriale, une enzyme nécessaire à la production d’ATP. La présence de cette mutation génère des mitochondries « qui perdent », c’est-à-dire qui dissipent de l’énergie, un processus appelé découplage mitochondrial. « Nous proposons un nouveau nom, le syndrome de découplage mitochondrial, qui se présente avec un hypermétabolisme et des mitochondries découplées. Ces cas sont très importants pour le domaine de la génétique des maladies rares, de la biologie mitochondriale et du métabolisme », a déclaré Mootha. « Ces jumeaux représentent le premier trouble du découplage mitochondrial dont on a pu trouver la cause génétique », a fait écho le co-auteur de Rebecca D. Ganetzky de l’université de Philadelphie, selon lequel les deux enfants pourraient être les premiers cas découverts. de « toute une classe de maladies mitochondriales de l’accouplement ». Les détails de la recherche « Congenital Hypermetabolism and Uncoupled Oxidative Phosphorylation » ont été publiés dans la revue scientifique The New England Journal of Medicine, considérée comme la plus faisant autorité au monde dans le domaine médical.