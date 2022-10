Allergies au pollen même en automne dues au changement climatique : des symptômes plus intenses et plus durables

Le printemps est la saison typique des allergies, mais des températures anormales favorisent la propagation du pollen même en automne, déclenchant des symptômes « hors saison »

En France, entre 10 et 20 % de la population souffre d’allergies ; selon les données de l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), environ 10 millions de personnes sont touchées par la rhinite allergique liée aux pollens. La pire période qui soit pour ceux qui en souffrent est le printemps, lorsque la production et l’émission de granules deviennent particulièrement abondantes, notamment par les arbres et les plantes herbacées (sans fleurs) qui libèrent du pollen dans l’air : en effet, ils n’ont pas besoin d’insectes et d’autres animaux pollinisateurs à se reproduire. Mais les allergies au pollen sont également possibles à d’autres saisons, et en raison du changement climatique, le risque de développer des symptômes – comme les yeux rouges et les éternuements – augmente pratiquement toute l’année, l’automne étant particulièrement à risque. Le réchauffement climatique catalysé par les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre anthropiques altère en effet les cycles de reproduction des plantes, qui sont poussées à anticiper la pollinisation printanière et à prolonger celle de la saison froide, avec un nombre croissant de jours pendant lesquels vous sont exposés au pollen.

La période des allergies s’allonge, l’alerte des experts

Le professeur Gianenrico Senna, président de la Société française d’allergologie, d’asthme et d’immunologie clinique (SIAAIC) et professeur de maladies respiratoires à l’Université de Vérone, souligne les risques que courent les personnes allergiques en raison du changement climatique. « En raison des anomalies climatiques de plus en plus récurrentes, nous enregistrons une augmentation des demandes d’aide même à des périodes inhabituelles dans le passé, par des personnes allergiques uniquement au printemps – a déclaré le chercheur à ADNKronos -, si l’on ajoute des floraisons précoces au printemps et des pollinisations automnales prolongées, le résultat est qu’en raison du réchauffement climatique, de nombreux Italiens risquent de souffrir d’allergies au pollen pratiquement toute l’année, avec des symptômes plus graves et des thérapies qui doivent être prolongées dans le temps « . En pratique, les soi-disant « basses saisons » pourraient disparaître et devoir continuellement faire face à des rhinites. Parmi les plantes qui répandent du pollen en automne en raison du « climat fou », on trouve la pariétaire et l’herbe à poux. « Cela indique que les saisons polliniques des différentes plantes sont destinées de plus en plus à émerger en même temps : si une fois vous avez commencé par exemple avec du pollen de cyprès et que plus tard seulement le bouleau est arrivé, à l’avenir les vagues de pollen se produiront simultanément dans le mêmes semaines », a commenté le professeur Senna.

L’étude dans la nature

Pour confirmer l’anticipation et l’extension des saisons polliniques, il y a l’étude publiée dans Nature Communications « Projected climate-driven changes in pollen emission season length and magnitude over the continental United States » citée par le professeur Senna, menée par les scientifiques Yingxiao Zhang et Allison L. Steiner du Département du climat, des sciences spatiales et de l’ingénierie de l’Université du Michigan. Les scientifiques ont précisé que d’ici la fin du siècle, les allergies liées au pollen commenceront 40 jours plus tôt (par rapport au printemps) et se prolongeront de 19 jours entre l’été et l’automne, et la production de pollen augmentera de 40 %. La raison réside dans le fait que certaines plantes profitent du CO2 présent dans l’atmosphère et des températures plus élevées car elles favorisent la photosynthèse ; de cette façon, ils deviennent plus gros, génèrent plus de feuilles et se reproduisent plus longtemps, avec une augmentation conséquente de la production de pollen à la fois en termes de temps et d’abondance. Cela a un effet inévitable sur les personnes allergiques. « Il est désormais indéniable que le changement climatique a des effets non seulement sur la durée des maladies allergiques aux pollens mais aussi sur leur intensité, avec une charge pollinique plus abondante et des symptômes plus graves », souligne le professeur Senna.

L’impact des vents et des conditions météorologiques

Les recherches de l’Université de Columbia « Le changement climatique anthropique aggravent les saisons polliniques nord-américaines » sur les PNAS ont montré qu’en moins de 30 ans, entre 1990 et 2018, la saison pollinique en Amérique du Nord a été prolongée de 20 jours et la concentration de pollen circulant au printemps a augmenté. de 21 pour cent. L’étude « A First Pre-season Pollen Transport Climatology to Bavaria, Germany » menée par des scientifiques allemands de l’Université de Munich a plutôt déterminé qu’en Bavière entre 1987 et 2017, la floraison de plantes telles que l’aulne et le noisetier a augmenté d’environ 2 mois, accumulant 2 jours par an pendant trois décennies. Les bouleaux ont également considérablement prolongé la saison de floraison, parallèlement à l’augmentation des températures moyennes. Il est intéressant de noter que les pourcentages de pollen provenant de l’extérieur ont augmenté de manière significative dans les stations polliniques de Bavière ; la raison, expliquent les experts, réside dans le fait que les changements climatiques modifient également les régimes atmosphériques et les vents, favorisant ainsi le transport du pollen vers des régions très éloignées. À l’avenir, des populations entières pourraient être concernées qui n’ont jamais eu à faire face à des allergies liées aux pollens.

Symptômes d’allergie et comment les traiter

Les symptômes caractéristiques de la rhinite allergique au pollen sont le nez qui coule, les éternuements, le larmoiement, les yeux rouges et la toux sèche, qui peuvent s’accompagner d’une diminution de l’odorat et du goût ; fatigue, maux de tête, troubles de l’humeur, démangeaisons et plus encore. Dans certains cas, ils peuvent également éprouver des difficultés à respirer et à dormir. Chez les patients particulièrement sensibles, les pollens ont tendance à irriter et gonfler les muqueuses en raison d’une réponse trop énergique du système immunitaire, déclenchant la libération d’histamine en présence d’allergènes fondamentalement inoffensifs. Le professeur Senna souligne que « aussi bien les thérapies avec des antihistaminiques, efficaces contre les éternuements et l’écoulement nasal, que celles avec de la cortisone inhalée contre les obstructions nasales, ne présentent pas de contre-indications particulières », cependant il est indispensable « que de les prescrire et que le médecin, avec qui évaluer la possibilité de recourir à une immunothérapie allergénique spécifique ». L’automne deviendra une saison particulièrement compliquée pour les personnes allergiques, car elles sont déjà exposées à la prolifération d’acariens et de moisissures, parmi les principales causes d’allergies à cette période de l’année.