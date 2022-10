Des référendums fictifs en Ukraine voient Apple retirer les principales applications russes [U: Restored, to mixed reactions]

Mise à jour : Apple a maintenant restauré les applications, pour des raisons inconnues – voir la mise à jour à la fin.

La décision du gouvernement russe d’organiser des référendums fictifs en Ukraine a vu Apple retirer un certain nombre d’applications majeures en réponse à de nouvelles sanctions.

Les applications russes populaires supprimées de l’App Store dans le monde entier incluent Mail.ru et le concurrent de Facebook VK. Cette dernière est l’une des applications que le gouvernement russe demandait auparavant à Apple de montrer aux utilisateurs d’iPhone dans le pays lors du processus de configuration initial…

La dernière tentative de la Russie pour justifier son invasion de l’Ukraine est une série de référendums réclamés dans quatre régions occupées du pays : Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia.

Les référendums fictifs impliquaient des soldats faisant du porte-à-porte pour recueillir des votes, ainsi que des urnes transparentes dans lesquelles les votes semblaient être visibles. Des votes supplémentaires ont eu lieu dans la péninsule ukrainienne de Crimée par de supposés « réfugiés » des quatre régions. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014, et un simulacre de référendum y a également été utilisé pour tenter de justifier l’occupation.

Il est douloureusement évident que les votes n’ont aucun sens, personne ne pouvant librement voter non, il n’est donc pas surprenant que Poutine revendique un support presque total pour que les régions fassent partie de la Russie.

Al Jazeera a rapporté que la Russie a même engagé des acteurs pour le faux vote en Crimée, et il est probable qu’elle ait utilisé des tactiques similaires ici.

On craint maintenant que les faux résultats puissent être utilisés pour justifier une action encore plus agressive des forces d’invasion.

Si la Russie annexe les quatre régions, que Moscou ne contrôle pas entièrement, elle pourrait porter la guerre à un niveau nouveau et plus dangereux, Moscou décrivant toute tentative de l’Ukraine de les récupérer comme une attaque contre son territoire souverain.

L’une des craintes exprimées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky est que les citoyens des régions occupées puissent être contraints de rejoindre l’armée russe pour lutter contre leur propre pays.

Le gouvernement britannique a réagi aux faux référendums en imposant de nouvelles sanctions à la Russie. Il s’agit notamment de 23 dirigeants de Gazprombank, une banque russe qui a financé l’invasion.

Certains de ces mêmes dirigeants sont étroitement associés au géant de l’internet VK, dont les applications incluent le réseau social du même nom, ainsi que Mail.ru et VK Music.

Le bord rapporte qu’Apple a supprimé toutes les applications de VK de l’App Store et fermé les comptes de développeur de l’entreprise.

Apple a confirmé la décision.

Le gardien rapporte qu’Apple a maintenant restauré les applications, pour des raisons inconnues. Le groupe de campagne Apple Censorship a salué cette décision, mais a condamné l’opacité de la prise de décision.

Apple a restauré le réseau social russe VKontatke et le fournisseur de messagerie Web Mail.Ru sur l’App Store, trois semaines après les avoir supprimés pour violation des sanctions […] La propriété de VKontake et Mail.Ru n’a pas changé au cours du mois dernier, et la direction de Gazprombank et Sberbank reste sanctionnée par le gouvernement britannique. On ne sait pas pourquoi Apple a restauré les applications […]

Le directeur d’Apple Censorship a déclaré: «Bien que nous soyons heureux de voir ces applications restaurées, car certains militants et membres d’organisations de la société civile les utilisaient encore lorsqu’elles ont été supprimées, nous condamnons Apple pour sa manière continue, erratique et non transparente de gérer contenu dans l’App Store.