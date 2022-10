L’iPhone pliant coûtera 2 500 $, suggère un analyste, avec un iPad pliant d’abord, en 2024

CCS Insight, qui compte la plupart des géants de la technologie sur sa liste de clients, a prédit qu’un iPhone pliable ne sera pas lancé avant 2025 et qu’il coûtera environ 2 500 dollars. Il indique qu’Apple lancera d’abord un iPad pliable et que nous pouvons nous attendre à ce que cet appareil soit en 2024.

Ceci est globalement cohérent avec les rapports précédents de l’analyste d’affichage Ross Young et de l’analyste d’Apple Ming-Chi Actu – avec CSS disant que passer d’abord à l’iPhone serait beaucoup trop risqué…

Fond d’iPhone pliant

Jusqu’à présent, Apple a adopté son approche habituelle de la technologie de pointe : asseyez-vous et regardez, laissez les autres entreprises faire des erreurs et lancez-vous uniquement lorsqu’il estime qu’il peut créer quelque chose de nettement meilleur que ses rivaux.

Samsung a déjà démontré l’énorme risque de se lancer trop tôt, le lancement du premier modèle Galaxy Fold s’avérant être un désastre complet. Bien que les précommandes se soient bien déroulées, il n’a fallu que 48 heures avant que des problèmes majeurs ne soient détectés alors que les examinateurs testaient l’appareil. Samsung a initialement annoncé qu’il retardait le lancement jusqu’en mai avant d’annuler les précommandes. La société a ensuite évoqué un lancement en juillet, avant de l’annuler également.

Le téléphone a finalement été lancé, mais les dommages à la réputation ont été considérables – et notre site sœur Netcost-security.fr a constaté que le plus gros défaut est toujours présent dans la toute dernière itération, le Galaxy Z Fold 4 :

Samsung n’a apporté aucune modification là où cela compte. Le plus gros défaut flagrant que j’ai personnellement encore avec la durabilité du Galaxy Z Fold 4 est la résistance à la poussière – il n’y en a tout simplement pas. Il y a des brosses dans la charnière qui sont censées empêcher la poussière d’entrer, mais sur mon Fold 3, cela n’a pas particulièrement bien fonctionné. La poussière s’est glissée au cours de mes deux premiers mois d’utilisation et est restée coincée dans la charnière tout au long de l’année, et est toujours là à ce jour, provoquant une petite bosse sur l’écran […] Même maintenant, quelques jours seulement après l’arrivée des Fold 4 sur le pas de la porte, le problème des plis et des fissures a déjà fait surface.

L’analyste d’affichage Ross Young a déclaré plus tôt cette année qu’il n’y avait aucune indication de chaîne d’approvisionnement de travail sur un iPhone pliable, et il n’en attendait plus un avant 2025. Cela a ensuite été soutenu par Ming-Chi Actu, qui a également suggéré que le premier appareil pourrait être un iPad pliable.

Qu’est-ce qu’un iPhone ? Qu’est-ce qu’un iPad ? Qu’est-ce qu’un Mac ?

L’une des questions clés concernant les plans pliables d’Apple est de savoir laquelle des deux approches l’entreprise adoptera.

Le premier est l’équivalent du Fold : un iPhone qui se déplie en iPad. Le second serait comme le Motorola Razr : un gros iPhone qui se replie en un petit iPhone. La plupart semblent s’attendre à la première approche.

Mais, tout comme Apple suggère que l’iPad soulève la question « Qu’est-ce qu’un ordinateur ? », l’approche Fold soulève des questions similaires. Un tel appareil est-il un iPhone qui se déplie en iPad, ou un iPad qui se replie en iPhone ?

Les pliables pourraient également brouiller davantage la frontière entre les iPad et les Mac, comme le montre le concept Luna Display ci-dessus.

Prédiction iPad pliable

Mais ce que CSS prédit est en fait un iPad de taille modeste qui se déplie en un grand. Il indique qu’Apple adoptera cette approche afin d’éviter le risque d’un désastre de type Samsung avec son produit phare. CNBC rapports:

« Pour le moment, cela n’a aucun sens pour Apple de créer un iPhone pliable. Nous pensons qu’ils éviteront cette tendance et plongeront probablement un orteil dans l’eau avec un iPad pliable », a déclaré Ben Wood, chef de la recherche chez CCS Insight, à CNBC dans une interview. « Un iPhone pliable sera à très haut risque […] Si Apple avait des problèmes techniques avec le téléphone pliable, ce serait alors une « frénésie alimentaire » avec des critiques attaquant Apple pour les problèmes.

La société avance un argument moins convaincant selon lequel Apple s’inquiéterait d’un appareil pliable cannibalisant d’autres ventes.

Il existe un risque évident que les consommateurs décident qu’ils n’ont besoin que d’un seul appareil au lieu de deux, mais c’est déjà le cas. Les grands iPhones profitent sans aucun doute de l’iPad mini, et l’iPad Pro avec Magic Keyboard coûte également à l’entreprise des ventes de MacBook. Mais Apple a toujours dit que s’il n’est pas disposé à cannibaliser ses propres produits, quelqu’un d’autre le fera.

La firme suggère également qu’un éventuel iPhone pliable sera massivement plus cher que même les modèles haut de gamme Pro Max, prédisant un prix de 2 500 $.

