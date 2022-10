Samantha Cristoforetti est revenue sur Terre : la navette Crew Dragon a plongé dans l’Atlantique

Après six mois dans l’espace, l’astronaute italien est revenu sur Terre. Samantha Cristoforetti a réalisé plusieurs records lors de la mission Minerva.

Samantha Cristoforetti est de retour sur Terre. Après un vol de plus de cinq heures, le Crew Dragon Freedom de SpaceX a fait le « splashdown » au large des côtes de la Floride à 22h55 heure française, pile dans les délais. Après avoir passé l’intense désorbitation de 12 minutes, au cours de laquelle la navette a atteint des températures extrêmes, les parachutes se sont ouverts correctement (le premier à 5 500 mètres d’altitude et les principaux à environ 2 000 mètres) et le Freedom a pu toucher la surface de l’océan. à 7,62 mètres par seconde, soit environ 25 kilomètres par heure. L’astronaute turinois et ses trois collègues Jessica Watkins, Bob Hines et Kjell Lindgren (l’équipe de mission SpaceX Crew-4) se sont désengagés de la Station spatiale internationale à 18h05, après avoir reçu le « GO » final du contrôle de mission. Deux fois le voyage de retour avait été reporté à cause du mauvais temps ; aujourd’hui, enfin, le feu vert – après un léger retard d’une demi-heure – qui a ramené les quatre sur la planète.

Le retour du Crew Dragon

L’astronaute italien a passé près de six mois dans l’espace pour la mission Minerva, une aventure qui a débuté le 27 avril depuis le Kennedy Space Center Launch Complex 39A de la NASA et s’est terminée dans l’océan Atlantique. Curieusement, le départ a également été reporté à plusieurs reprises en raison des conditions météorologiques. Lors de son séjour à bord du laboratoire orbital, Samantha Cristoforetti a non seulement réalisé des dizaines de démonstrations technologiques et d’expérimentations dans les domaines biologiques et médicaux, tels que NUTRISS, Prometeo, Ovospace et Evoo, mais a également réalisé de nouveaux records, enrichissant le « palmares » qu’elle avait déjà été reconstituée lors de sa première expérience dans l’espace, la mission Futura entre 2014 et 2015.

Le record le plus prestigieux est sans doute celui d’être devenue la première femme française et européenne commandant de la Station spatiale internationale, rôle acquis le 28 septembre dernier, après avoir succédé au collègue russe de ROSCOMOS (l’agence spatiale russe) Oleg Artemyes. C’était une surprise, étant donné qu’en raison d’un changement de plan de vol, l’ESA avait annoncé – avant le départ – qu’elle ne deviendrait plus commandant de toute l’ISS, mais « seulement » chef de file de l’USOS (l’ensemble des pilotes américains, européens , modules japonais et canadien).

Un autre moment historique de sa mission s’est produit à 16h52 le jeudi 21 juillet, lorsqu’elle est devenue la première femme européenne à effectuer une sortie dans l’espace, ou plus techniquement une EVA, pour Extra-Vehicular Activity. Il a été engagé pendant environ 7 heures avec le collègue russe Artemyes dans une série d’importantes interventions de maintenance et de mise à jour du laboratoire orbital, ainsi que dans la libération de quelques petits satellites.

À ses heures perdues, il partage également sur les réseaux sociaux de magnifiques images et vidéos de l’espace, dont le document le plus évocateur reste sans doute celui des aurores polaires. Après tout, à 400 kilomètres d’altitude, vous avez un point de vue privilégié sur le monde, responsable de ce que l’on appelle «l’effet d’ensemble». Mais toutes les bonnes choses ont une fin, a souligné l’ESA dans l’un de ses derniers tweets, montrant les préparatifs du retour de Cristoforetti et de ses trois collègues de SpaceX Crew-4.

Maintenant qu’elle est rentrée, l’astronaute devra rester en « quarantaine » pendant un certain temps, une période de rétablissement fondamental et de rééducation au cours de laquelle elle sera soumise à de multiples examens médicaux. C’est la pratique après avoir passé tant de temps dans l’espace, un privilège gagné avec tant d’études et de travail acharné, mais aussi un engagement qui demande beaucoup de dévouement et de nombreux sacrifices. Bientôt, cependant, il pourra à nouveau serrer ses proches dans ses bras et recommencer à se promener dans la nature, ses souhaits – ainsi que celui d’une douche – exprimés lors d’une des dernières conférences de presse.