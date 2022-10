Oracle VirtualBox apporte la prise en charge d’Apple Silicon Mac dans la version bêta 7.0

VirtualBox est un logiciel gratuit populaire appartenant à Oracle qui permet aux utilisateurs d’exécuter des machines virtuelles sous Windows, macOS et Linux. Cette semaine, Oracle a publié VirtualBox 7.0, qui apporte non seulement plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, mais ajoute également pour la première fois la prise en charge bêta des Mac Apple Silicon.

VirtualBox fonctionne désormais avec les Mac M1 et M2

Lorsque les premiers Apple Silicon Mac ont été annoncés en 2020, exécuter des machines virtuelles sur eux n’était pas exactement une tâche facile, en particulier lorsqu’il s’agissait de machines virtuelles Windows. Heureusement, les principaux programmes de machines virtuelles macOS ont déjà été mis à jour pour fonctionner avec les derniers Mac, et maintenant VirtualBox fait partie de cette liste.

Avec VirtualBox 7.0, les utilisateurs peuvent enfin créer et exécuter des machines virtuelles sur un Mac équipé d’une puce Apple Silicon, qui comprend les puces M1 et M2. Cependant, comme indiqué par Oracle dans les notes de publication officielles de la mise à jour, il s’agit toujours d’une fonctionnalité bêta en cours de développement. En d’autres termes, cela peut ne pas fonctionner comme prévu pour le moment.

La dernière mise à jour de VirtualBox apporte également d’autres améliorations importantes. Par exemple, les machines virtuelles peuvent désormais être entièrement chiffrées et les machines virtuelles cloud peuvent être gérées en tant que machines locales. Il ajoute également la prise en charge de DirectX 11 pour de meilleurs graphismes 3D sur Windows et supprime la prise en charge des anciennes extensions de noyau sur macOS au profit d’API plus modernes.

Une énorme liste de bugs a également été corrigée avec la mise à jour 7.0. Oracle affirme que la nouvelle version rend également la fonctionnalité de réseau cloud plus fiable pour les machines virtuelles locales. Les utilisateurs peuvent télécharger VirtualBox 7.0 sur le site officiel de la plateforme. Si vous avez un Mac avec une puce M1 ou M2, assurez-vous de télécharger l’aperçu du développeur pour les Mac Arm64.

Il convient de noter qu’il existe d’autres alternatives pour exécuter des machines virtuelles sur macOS, telles que les célèbres Parallels Desktop et VMWare Fusion.

