Personnalisez votre écran de démarrage avec ce hack Steam Deck facile

TL; DR : Êtes-vous fatigué de cette animation de démarrage sur votre Steam Deck ? Ici, nous allons vous montrer quelques alternatives intéressantes et vous expliquer comment les utiliser. Ce n’est pas difficile et peut être une façon amusante (ou amusante) de pimenter votre ordinateur de poche.

Les propriétaires de Steam Deck sur Reddit ont découvert comment modifier l’animation de démarrage de l’ordinateur de poche il y a environ six mois. Depuis lors, des dizaines d’utilisateurs ont créé des écrans de démarrage personnalisés pour le Deck. Il existe même un référentiel complet rempli de remplacements créatifs.

La méthode originale pour éditer l’écran de démarrage impliquait de jouer avec les fichiers système. Valve a depuis fait en sorte que les utilisateurs n’aient pas à compromettre les fichiers système de SteamOS, mais cela implique toujours d’entrer dans les entrailles du système d’exploitation. Cependant, cela reste relativement simple.

La première chose que vous voulez faire est de mettre votre Steam Deck en mode bureau. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Steam, accédez à « Alimentation » et sélectionnez « Passer au bureau ».

Ensuite, vous devrez révéler les dossiers cachés. Pour ce faire, le moyen le plus simple consiste à ouvrir Dolphin (l’explorateur de fichiers de SteamOS), puis à appuyer sur Ctrl + H. L’itinéraire le plus long consiste à appuyer sur l’icône Options dans Dolphin (le « sandwich » dans le coin supérieur droit) et à sélectionner « Afficher les fichiers cachés dans le menu.

Vous avez maintenant besoin d’un dossier pour contenir votre écran de démarrage personnalisé. En fait, vous avez besoin de quelques dossiers imbriqués. Allez donc dans ~/.steam/root/config et ajoutez-en un appelé « uioverrides ». Allez dans le dossier uioverrides et créez-en un autre appelé « films ». Votre écran de démarrage personnalisé vivra ici. C’est le premier endroit où SteamOS cherchera une vidéo de démarrage. S’il n’y en a pas, il extrait la valeur par défaut de ~/home/deck/.local/share/Steam/steamui/movies.

Si vous créez une vidéo à partir de zéro, il y a quelques points à retenir. La résolution doit être aussi proche que possible de 1280×800 pour obtenir les meilleurs résultats. Il doit également être au format .webm. Si ce n’est pas le cas, le simple fait de remplacer l’extension par .webm devrait fonctionner. Par exemple, si la vidéo est boot.mov, renommez-la en boot.webm. Les vidéos de démarrage personnalisées ne peuvent durer que 10 secondes ou moins, alors planifiez votre temps d’animation.

Il existe différentes manières d’obtenir votre écran de démarrage personnalisé sur votre Steam Deck. Le plus simple est de simplement vous l’envoyer par e-mail, d’ouvrir Firefox sur le Deck et de récupérer le clip de votre e-mail. Vous pouvez également le soumettre au site Web Boot Videos pour que tout le monde puisse l’utiliser et le télécharger à partir de là. Il existe également un fil Reddit qui sert le même objectif.

Bien sûr, si vous n’êtes pas doué (ou si vous êtes aussi paresseux que moi), vous pouvez simplement utiliser n’importe laquelle des pages et pages de vidéos que d’autres utilisateurs ont soumises. J’ai intégré quelques-uns de mes préférés tout au long de cet article. J’aime le thème de Stranger Things (ci-dessus) le meilleur. C’est très bien fait.

S’amuser.