Ce soir, la Lune danse avec Mars : comment voir la conjonction astrale à l’œil nu

Ce soir, le ciel s’embellira avec la dernière conjonction astrale du mois, le duo entre la Lune et Mars. Voici comment reconnaître la planète rouge à l’œil nu.

Mars (crédit : NASA) et Lune (crédit : Andrea Centini)

Aujourd’hui, vendredi 14 octobre 2022, nous pourrons observer dans le ciel une spectaculaire conjonction astrale entre la Lune à côté de la phase du Dernier Quartier – attendue le 17 à 19h15 – et Mars. Ce sera la quatrième et dernière « valse céleste » du mois, après celles entre la compagne de la Terre et les deux géantes gazeuses du système solaire (Jupiter et Saturne) et le duo avec l’amas d’étoiles ouvert des Pléiades. C’est donc une occasion spéciale de regarder le ciel d’automne, toujours plein d’événements astronomiques intéressants et suggestifs. Cette année, la plus spectaculaire de toutes est sans aucun doute l’éclipse solaire partielle du 25 octobre, qui sera clairement visible depuis de France. Voici tout ce que vous devez savoir sur la conjonction astrale de ce soir.

Le premier des deux protagonistes à se lever à l’horizon sera la Lune, qui apercevra le Nord-Est vers 21h10, heure de Nice. Environ une demi-heure plus tard, à 21h40, ce sera également le tour de la planète rouge, dont l’apparition amorcera la conjonction astrale. Le satellite de la Terre et de Mars sera niché entre la constellation d’Auriga (à gauche) et celle du Taureau (à droite). Les deux objets seront proches des étoiles brillantes Capella (à gauche) et Aldebaran (à droite), bien connues des passionnés d’astronomie. Quelques degrés plus haut, légèrement sur la droite, se trouvera également l’amas d’étoiles des Pléiades, également connu sous le nom de « Chioccetta » ou « Seven Sisters », l’un des objets les plus fascinants du ciel profond visible à l’œil nu. La Lune et Mars danseront ensemble au firmament jusqu’à environ 7 heures du matin le samedi 15 octobre, lorsque les rayons du soleil levant effaceront la petite planète rocheuse. La Lune sera plutôt clairement visible dans le ciel jusqu’à son coucher du soleil.

Simulation du ciel ce soir. Crédit : Stellarium

Distinguer Mars des étoiles environnantes sera assez simple. Tout d’abord, la planète sera toujours juste en dessous de la Lune, se déplaçant lentement vers la droite pendant la nuit jusqu’à l’aube. La couleur rouge typique de la planète est également très évidente, facilement reconnaissable même par un astronome amateur amateur (juste un peu de pratique). Un dernier conseil est lié à la luminosité : les planètes du système solaire n’émettent pas leur propre lumière comme les étoiles, qui la produisent par réactions nucléaires, mais réfléchissent celle du Soleil, donc elles ne « brillent » pas au firmament . Seule Vénus en raison de son atmosphère intense et corrosive peut apparaître comme un projecteur puissant dans le ciel ; ce n’est pas un hasard s’il est le troisième objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil et la Lune. La Lune étant particulièrement belle et détaillée à voir lors des phases intermédiaires (Premier Quartier et Dernier Quartier), il est fortement conseillé à ceux qui possèdent des jumelles ou un petit télescope de les utiliser. Mars est également intéressante à observer, mais pour saisir certains détails, étant très petite, il faut un télescope d’un diamètre décent.