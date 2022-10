DirectStorage 1.1 utilise des GPU pour optimiser les performances de décompression et réduire les temps de chargement des jeux

En un mot : Microsoft est sur la bonne voie pour publier DirectStorage 1.1 avec décompression GPU pour les développeurs d’ici la fin de 2022. On ne sait pas quels jeux seront les premiers à en profiter, mais Microsoft promet de fournir plus de détails sur l’API et de la documentation avec la sortie. Bientôt disponible.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel rapide, les jeux nécessitent d’énormes quantités de données pour créer leurs mondes immersifs. Chaque objet, personnage et paysage a des atouts attachés qui dictent divers aspects comme la couleur, la forme et l’éclairage. Collectivement, les actifs représentent des centaines de gigaoctets de données qui sont compressées pour réduire la taille globale du jeu.

Lorsque vient le temps d’utiliser les actifs, ils doivent d’abord être transférés dans la mémoire système où ils sont ensuite décompressés par le CPU avant d’être déplacés dans la mémoire GPU pour être utilisés selon les besoins.

DirectStorage 1.0 s’occupait du processus de transfert. Combiné aux avancées de Windows 11, les systèmes équipés de disques NVMe pourraient utiliser DirectStorage 1.0 pour accélérer les temps de chargement jusqu’à 40 % dans certains cas. Avec DirectStorage 1.1, Microsoft tourne son attention vers les performances de décompression.

Jusqu’à présent, la décompression des actifs était généralement optimisée pour les processeurs uniquement. DirectStorage 1.1 déplace la tâche vers le GPU, ce qui libère le CPU pour effectuer d’autres tâches.

Dans un test optimisé pour mettre en évidence les avantages de performance du test, il a été démontré que les scènes se chargent presque trois fois plus rapidement. Le format de compression utilisé était GDeflate, une nouvelle norme sans perte optimisée pour la décompression à haut débit avec des taux de compression de type dégonflage qui a été développée par Nvidia et Microsoft. Lors du test, le processeur a été presque entièrement libéré.

Microsoft a déclaré travailler avec AMD, Intel et Nvidia sur des drivers adaptés au format.

La technologie semble certainement séduisante, mais l’annonce de Microsoft nous a laissé plus de questions que de réponses. Déplacer les tâches de décompression du CPU le libérera bien sûr, mais quel type d’impact la charge supplémentaire aura-t-elle sur le GPU ? Allons-nous voir les fréquences d’images subir un coup substantiel pour faire place à des temps de chargement plus rapides ? Si tel est le cas, les joueurs devront sans aucun doute choisir le bon endroit pour une expérience de jeu optimale.