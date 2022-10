Environ 5,3 milliards de téléphones portables deviendront des déchets électroniques cette année

En bref : Les téléphones portables sont omniprésents dans la plupart des régions du monde industriel avec quelque 16 milliards d’appareils possédés dans le monde. De ce nombre, près d’un tiers devraient être mis hors service cette année, ce qui a suscité des inquiétudes dans les cercles de recyclage.

Les experts s’attendent à ce qu’environ 5,3 milliards de téléphones mobiles soient mis hors service en 2022. Empilés à plat les uns sur les autres (en supposant que chaque appareil mesure environ 9 mm d’épaisseur), les téléphones mis au rebut seraient 120 fois plus hauts que la Station spatiale internationale et atteindraient 1/8ème du chemin vers la Lune.

Bien qu’ils contiennent des matériaux précieux comme l’or, l’argent, le cuivre et le palladium, les experts pensent que la plupart des anciens combinés finiront dans des tiroirs ou des placards. Ceux qui ne sont pas thésaurisés trouveront probablement leur chemin vers les poubelles et se retrouveront dans des décharges ou des incinérateurs.

Il est intéressant de noter que les téléphones portables se classent au quatrième rang des petits équipements électriques et électroniques (EEE) qui sont le plus souvent accumulés par les consommateurs.

Selon des enquêtes menées entre juin et septembre 2022 auprès de 8 775 ménages européens dans six pays, le ménage moyen dispose de 74 produits électroniques, notamment des gadgets technologiques tels que des téléphones et des tablettes, ainsi que des appareils tels que des grille-pain et des sèche-cheveux. En moyenne, 13 sont considérés comme thésaurisés (neuf sont possédés mais non utilisés et quatre sont cassés).

Les cinq premiers petits produits EEE thésaurisés en Europe comprennent :

Petits appareils électroniques grand public et accessoires (par exemple, écouteurs, télécommandes)

Petit équipement ménager (par exemple fréquences, fers à repasser,)

Petit équipement informatique (par exemple, disques durs externes, routeurs, claviers, souris)

Mobiles et smartphones

Petit équipement pour la préparation des aliments (par exemple, grille-pain, transformation des aliments, grils)

La majorité des personnes interrogées (46 %) ont déclaré qu’elles s’accrochaient aux appareils parce qu’elles pensaient qu’elles pourraient les utiliser à nouveau à l’avenir. D’autres (15%) ont déclaré qu’ils visaient à vendre des objets thésaurisés ou à les donner, tandis que 13% ont déclaré que les objets avaient une valeur sentimentale ou pourraient valoir quelque chose à l’avenir (9%). Sept pour cent des répondants ont déclaré qu’ils ne savaient pas comment se débarrasser d’un vieil article.