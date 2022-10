Que sont les NASAMS et comment ils fonctionnent, les systèmes de défense aérienne que les États-Unis donneront à l’Ukraine

L’Ukraine recevra des États-Unis des systèmes NASAMS à la pointe de la technologie pour se défendre contre les attaques russes avec des avions, des drones et des missiles. Comment travaillent-ils.

Le 10 octobre, un responsable du Pentagone, le ministère américain de la Défense, a déclaré au Washington Post que deux systèmes avancés de défense aérienne, le National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), seront livrés à l’Ukraine dans les prochaines semaines. , également connu sous le nom de Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System du nom de la société norvégienne Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), impliquée dans le développement. Les systèmes arriveront à Kiev « une fois qu’ils seront prêts et que la formation sera terminée », a déclaré le responsable qui a souhaité rester anonyme, compte tenu de la sensibilité du sujet. De plus, ces systèmes avancés de défense aérienne ne sont pas bien considérés par la Russie, ce qui représente un sérieux obstacle aux attaques de missiles et de drones. Ce n’est pas un hasard si le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est empressé de souligner que la livraison de ces armes prolongera la durée du conflit et les souffrances de la partie ukrainienne, sans changer « la définition des objectifs et le résultat final » de la fameuse opération militaire. La nécessité de ces systèmes de défense pour Kiev est cependant devenue évidente face à la brutale attaque russe du 10 octobre contre des civils (20 morts et plus de 100 blessés) entre la capitale et d’autres villes ukrainiennes, prélude possible à une escalade et à des représailles. pour les dommages sur le pont en Crimée. Il est probable que NASAMS aurait pu réduire considérablement le nombre de victimes de l’attaque. Mais comment fonctionnent exactement ces systèmes de défense aérienne ?

Que sont les NASAMS

Créés en collaboration entre la société norvégienne Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) et la division Raytheon Missiles & Defense de la société américaine Raytheon Technologies, les NASAMS sont des systèmes mobiles de défense aérienne à courte et moyenne portée très avancés et extrêmement polyvalents, efficaces contre une variété de de cibles volantes : aéronefs à voilure fixe habités ; les drones sans pilote (UAV), tels que le Shahed-136 iranien ; hélicoptères et missiles de croisière. Comme le précise un communiqué de la société américaine, NASAMS fournit aux défenseurs aériens « un système de défense personnalisable et à la pointe de la technologie capable de maximiser la capacité d’identification, d’engagement et de destruction des avions ennemis ». Non seulement ceux déjà produits, mais aussi ceux encore en développement. Pas étonnant que plusieurs pays (12) exploitent ces systèmes pour défendre les capitaux, les chefs d’État et les infrastructures critiques. Les NASAMS, par exemple, protègent Washington DC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis 2005, et sont également déployés lors des voyages du président américain, dont le nom de code est Potus. S’ils n’étaient pas aussi efficaces, ils ne seraient certainement pas utilisés pour protéger la Maison Blanche et son locataire, l’homme le plus puissant du monde. Les NASAMS ont atteint la troisième génération en 2019 et travaillent en synergie avec des systèmes de défense à longue portée, tels que les missiles Patriot, représentant le cœur battant du bouclier dit antimissile. Kongsberg définit les NASAMS comme des armes dotées de capacités au-delà de la portée visuelle (BVR) adaptées à la défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD) d’un pays.

Comment fonctionne NASAMS

Comme indiqué, les NASAMS sont des systèmes de défense conçus pour éliminer les menaces aériennes de toutes sortes. La configuration standard se compose de trois parties principales : le radar 3D actif AN/MPQ-64F1 Sentinel, le système de lancement de missiles air-air à moyenne portée (AMRAAM) et un centre de commandement appelé Fire Distribution Center (FDC). Les deux premiers sont développés par Raytheon, le FDC par Kongsberg. Tout cela est soutenu par une série de capteurs et une conception modulaire qui vous permettent de personnaliser l’opérabilité du système, mobile et flexible. L’ensemble du système est intégré à un réseau et peut collecter des données d’engagement à partir de diverses sources, y compris aéronautiques. En 2021, la société américaine a présenté un nouveau radar intégrable très efficace appelé GhostEye MR. Les NASAMS évoluent et se mettent à jour en permanence, permettant l’utilisation de plusieurs types de missiles. Parmi ceux qui peuvent être lancés figurent l’AMRAAM Extended Range (AMRAAM ER), le populaire Sidewinder air-air AIM-9X-2, divers modèles d’AMRAAM, le Kongsberg NSM et plus encore.

Tel que rapporté par aresdifesa.it, le mois dernier, le système NASAMS a été testé lors d’une démonstration avec différents types de missiles et a effectivement abattu des missiles de croisière à différentes distances. « Nous avons démontré comment les solutions de défense intégrées permettent au chasseur de déployer le bon effecteur au bon moment et sur la bonne cible », a déclaré Wes Kremer, président de Raytheon Missiles & Defense. « En utilisant les systèmes sur le terrain, notre objectif est de fournir aux clients le moyen le plus rapide et le plus efficace de protéger leur personnel et leurs infrastructures critiques avec une défense antimissile de croisière multicouche », a déclaré le dirigeant. Les États-Unis ont annoncé en juillet qu’ils remettraient deux de ces systèmes à l’Ukraine ; l’arrivée, selon les propos du responsable du Pentagone, ne devrait pas être trop longue.