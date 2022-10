La version PC de No More Heroes 3 est la même que la version Switch selon les utilisateurs

No More Heroes 3 n’est plus exclusif à Nintendo Switch avec des sorties sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC/Steam. Dans ce dernier cas, les joueurs de cette version affirment que le jeu n’apporte pas d’améliorations par rapport à Nintendo Switch et qu’il est visuellement inférieur à la version PS5. Nous vous disons tout ce que l’on sait à ce sujet :

« No More Heroes 3 sur PC est pire que sur PS5 » selon les utilisateurs

La version Steam de No More Heroes 3 est sortie le 10/11/2022. Dans ces premières heures après son lancement, plusieurs utilisateurs et joueurs de cette version ont utilisé les réseaux sociaux et la rubrique avis de la page du jeu sur Steam pour affirmer que « c’est pareil que sur Switch ». Par exemple, l’utilisateur de Twitter GhenryPerez a commenté que « la version PS5 (de No More Heroes 3) a une distance de tirage plus longue, mais pas la version PC car c’est littéralement la version Switch ».

« Cela expliquerait pourquoi certains sons absents de la version PS5 sont présents sur la version PC ; Bee Tribe (développeurs de la version PC) a fait un portage direct tandis que Muteki (développeurs de la version PS5) a dû refaire des parties du jeu », poursuit-il. Et il ajoute « il y a des gens qui ont pu extraire leurs sauvegardes de jeux de Switch et les utiliser telles quelles avec la version Steam pour continuer le jeu ».

Nous n’avons pas eu accès à la version PC pour pouvoir confirmer cette information, mais nous avons eu accès à la version PlayStation 4, qui est mise à jour gratuitement vers la version PS5. En este último caso, las principales diferencias con respecto a la original de Switch lanzada en agosto de 2021 es el hecho de que la versión de PS5 corre a 4K 60 FPS, posee distancias de dibujado mucho mayores y la resolución de muchas texturas es bastante mayor aussi.

Cependant, l’utilisateur de Steam SoggBeast a été beaucoup plus indulgent envers la version PC du jeu, déclarant que « la version PC est la version définitive » car, selon lui, en manipulant les fichiers .ini du jeu, il est possible de « faire courir bien mieux que sur consoles. »

No More Heroes 3 est sorti le 27/08/2021 sur Nintendo Switch, le 11/10/2022 sur PC et le 14/10/2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu est sorti en versions physiques sur PS5 et Xbox One et Xbox Series X | S et la version PS4 est évolutive gratuitement vers la version PS5. On vous dit ici ce qu’on pensait de la version Switch à l’époque.

