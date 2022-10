Les restrictions aéroportuaires 5G devraient être rendues permanentes, selon l’organisme de l’aviation

L’année dernière, des restrictions temporaires de la 5G dans les aéroports ont été imposées après que des inquiétudes en matière de sécurité ont été exprimées concernant des interférences potentielles avec les radioaltimètres des avions de ligne. Un organisme représentant l’industrie aéronautique a maintenant demandé que ces restrictions soient rendues permanentes.

C’est le dernier développement de ce qui a commencé comme un affrontement embarrassant entre deux agences gouvernementales différentes…

Arrière plan

L’adoption généralisée des services de télévision par câble et par fibre a entraîné la disparition effective de la télévision par satellite. Cela signifiait que les fréquences précédemment utilisées pour ces émissions pouvaient être libérées pour une utilisation alternative.

L’utilisation des fréquences radio est contrôlée par la Federal Communications Commission (FCC), qui a décidé que les fréquences étaient adaptées à une utilisation 5G et a vendu aux enchères les droits de les utiliser. Verizon et AT&T ont dépensé conjointement 68 millions de dollars pour acquérir les droits de ce qui était alors appelé la bande C 5G.

Une autre agence gouvernementale, la Federal Aviation Administration (FAA), a semblé découvrir ce fait après l’événement. Il a déclaré qu’il y avait un risque que le spectre de la bande C 5G interfère avec les radioaltimètres.

Les radioaltimètres à bord des avions de ligne et de certains autres aéronefs font rebondir un signal radio sur le sol et chronomètrent le signal de retour pour déterminer l’altitude de l’avion. Ceci est beaucoup plus précis que les altimètres basés sur la pression et est utilisé lors de l’approche finale et de l’atterrissage. Il joue un rôle particulièrement important dans des conditions de mauvaise visibilité.

La FAA avait exprimé des inquiétudes quant aux risques potentiels d’interférences en bande C depuis 2015, mais il semble que l’agence n’ait pas directement les communiquer à la FCC jusqu’à très tard dans la journée.

Le résultat a été une dispute très publique et embarrassante entre les deux. Il semblait clair que seuls les radioaltimètres plus anciens étaient à risque, et il y avait des preuves limitées, même pour ceux-ci. Après une série de propositions de retards et de compromis, un éventuel accord a été conclu, imposant des restrictions temporaires sur la bande C 5G autour de 50 grands aéroports. Cela a donné à l’industrie aéronautique jusqu’en juillet 2023 pour vérifier ses anciens avions, en mettant à jour les radioaltimètres au besoin.

Les restrictions aéroportuaires 5G pourraient être rendues permanentes

Cependant, un organisme représentant l’industrie aéronautique a maintenant demandé que les restrictions soient rendues permanentes.

Une lettre a été envoyée à la FCC par un cabinet juridique représentant Aviation Spectrum Resources, Inc. (ASRI) – qui représentait lui-même les points de vue d’un large éventail d’organismes et d’entreprises de l’aviation qui ont rencontré la FCC au début du mois. À savoir:

Association des industries aérospatiales

Compagnies aériennes pour l’Amérique

Association internationale des pilotes de ligne

Compagnies aériennes américaines

ASRI

Collins Aérospatiale

Association régionale des compagnies aériennes

Garmin France

Association nationale des transporteurs aériens

Thalès

La lettre note que les restrictions temporaires ne semblent pas avoir eu d’inconvénients et demande que certaines d’entre elles soient rendues permanentes.

Empêcher les antennes pointant à 90 degrés au-dessus de l’horizon et maintenir les émissions parasites sans fil dans la bande 4200-4400 MHz conformément aux mesures d’atténuation actuelles ne semblerait pas compromettre les cas d’utilisation réels des opérateurs sans fil tout en garantissant davantage la sécurité aérienne et en fournissant un environnement RF viable contre quels futurs radioaltimètres pourront être conçus et construits.

Verizon a dit Crumpe qu’il poursuivait ses discussions avec la FCC, « et que des progrès sont en cours ». Le transporteur n’a pas commenté directement la lettre de l’ASRI.

Photo : Dragos Grigore/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :