Qu’est-ce que la synesthésie calendaire, la condition neurologique qui vous permet de voir le temps

Environ 1 % de la population mondiale souffre de synesthésie calendaire, une forme de phénomène sensoriel qui vous permet de voir le temps. Littéralement.

La synesthésie est une condition neurologique caractérisée par le chevauchement des sens, dans lequel la stimulation de l’un en active simultanément un autre. Pour donner quelques exemples, un synesthète peut goûter des mots, percevoir la couleur des nombres ou l’odeur d’un son. C’est « une façon particulière de percevoir le monde, une fusion ou une connexion des sens », écrit la professeure Giulia Simner, neuropsychologue à l’Université du Sussex, dans un article publié dans The Conversation. Selon l’université britannique, il existe 300 formes différentes de synesthésie, mais la plupart d’entre elles peuvent être regroupées en une dizaine de familles. L’une des formes les plus curieuses du phénomène sensoriel/perceptif (qui n’est pas de nature cognitive et n’est pas une maladie) est la synesthésie dite calendaire ou synesthésie spatio-temporelle, grâce à laquelle le sujet est littéralement capable de voir le temps .

Qu’est-ce que la synesthésie calendaire

En termes très simples, un synesthète du calendrier est capable de visualiser les années, les mois, les jours et parfois même les heures dans une sorte de carte mentale graphique, avec une forme et des caractéristiques particulières. Pour beaucoup de synesthètes ce calendrier mental a une forme en V symétrique ou asymétrique, d’autres le voient comme un beignet, un hula-hoop, un ovale, un grand fer à cheval ou une série de cordes, avec les différentes périodes temporelles précisément organisées et détaillées. L’artiste et synesthète Karmele Gómez Garmendia a expliqué à hipertextual.com que son calendrier a la forme d’un ovale, dans lequel les jours se déplacent de gauche à droite et les heures de haut en bas. Ce qui rend ce calendrier encore plus particulier, c’est le fait que chaque année a une couleur différente, ce qui vous permet de vous souvenir plus facilement des dates. En fait, les femmes ont également une synesthésie graphème-couleur, la plus courante de toutes, dans laquelle les lettres et les chiffres sont associés aux couleurs.

Les calendriers mentaux

Dans l’étude « Calendriers dans le cerveau ; leurs caractéristiques perceptives et leur éventuel substrat neural » publié dans Neurocase par des scientifiques du Center for Brain and Cognition de l’Université de Californie décrit le cas d’un patient – appelé ML – qui voit un calendrier en forme de V opposé et bouge avec le mouvement et inclinaison de la tête, s’agrandissant au besoin. Un autre synesthète (EA) a visualisé le calendrier centré autour de son corps, comme une sorte de beignet, avec ses bras et ses yeux faisant office de « mains ». Décembre était sur la droite, tandis que juillet était devant, à environ 1 mètre. Quand EA tourne la tête, la partie du calendrier du côté opposé devient plus floue : même les souvenirs liés à ces mois deviennent plus « flous ». Selon l’étude menée par le professeur Vilayanur S. Ramachandran, environ 1% de la population est affectée par la synesthésie calendaire, tandis que jusqu’à 4% de la population pourrait en avoir une forme quelconque. « Le passé est à ma droite mais il se courbe de sorte qu’entre 1996 et 2000 il fait demi-tour et repart vers la gauche », a expliqué la synesthète du calendrier Emma Yeomans à Buzzfeed pour expliquer son état.

Les causes de la synesthésie

De nombreux synesthètes consultent leurs calendriers mentaux depuis leur enfance et pensent qu’il en est de même pour tout le monde. L’émerveillement est toujours grand quand, à l’âge adulte, ils découvrent qu’ils ont cette curieuse capacité à voir le temps. Selon les scientifiques, la synesthésie calendaire et d’autres formes de la maladie sont liées à une connexion particulière des zones cérébrales, une sorte de « câblage supplémentaire » qui permet à deux sens de se chevaucher. Ce n’est pas un hasard si, selon une étude publiée en 2007, les synesthètes ont une organisation spécifique de la matière blanche dans le cerveau, ainsi qu’une plus grande concentration de matière grise dans les régions cérébrales responsables de la perception et de l’attention. On pense que la synesthésie peut être acquise génétiquement, en raison d’un traumatisme et d’une pathologie. Certaines substances comme le LSD et les champignons hallucinogènes peuvent temporairement l’induire.