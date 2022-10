Le plan de paix Chine/Taiwan d’Elon Musk salué par Pékin

Une patate chaude : Quelques jours après avoir provoqué la controverse sur son plan de paix pour l’Ukraine, Elon Musk s’est retrouvé au milieu d’un autre sujet géopolitique brûlant. Cette fois, c’est la tension entre la Chine et Taïwan. La personne la plus riche du monde a déclaré que les deux nations pourraient parvenir à un accord « raisonnablement acceptable » sur l’île, ce qui a suscité les éloges de la Chine et la colère de Taïwan.

Dans une large interview avec le Financial Times, Musk a été interrogé sur la Chine, où la Gigafactory de Shanghai produit entre 30 % et 50 % des véhicules électriques de Tesla. Il estime que le conflit entre le pays et Taïwan, qui est autonome mais que Pékin prétend faire partie de son territoire, est inévitable, ajoutant qu’il causerait un coup de 30% à l’économie mondiale, Apple souffrant plus que la plupart.

Musk a également proposé sa solution au problème : « trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable ». Il a ajouté que Taïwan pourrait avoir « un arrangement plus indulgent que Hong Kong ».

En août, Musk a révélé que Tesla avait produit plus de 3 millions de véhicules, dont un million provenait de l’usine de Shanghai. Il y a eu 83 000 Tesla vendues en Chine le mois dernier, un nouveau record.

L’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a remercié Musk pour sa suggestion tout en réitérant les plans de son pays. « La réunification pacifique et » un pays, deux systèmes « sont nos principes de base pour résoudre la question de Taiwan […] et la meilleure approche pour réaliser la réunification nationale », a déclaré Gang.

Taïwan n’était pas aussi satisfait de la suggestion de Musk. Son ambassadeur de facto aux États-Unis, Hsiao Bi-khim, a déclaré que « la liberté et la démocratie du pays ne sont pas à vendre ».

« Toute proposition durable pour notre avenir doit être déterminée pacifiquement, sans coercition et respectueuse des souhaits démocratiques du peuple de Taiwan. »

L’ancien président de Taïwan, Ma Ying-jeou, a ajouté : « L’opinion d’Elon Musk indique » un pays, deux systèmes. Je ne peux pas accepter cela ».

Musk a également parlé du système SpaceX Starlink. Les satellites ont été fournis à l’Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie en février – certains responsables du gouvernement de Poutine ont averti qu’ils pourraient devenir une cible – mais il semble que la Chine, qui refuse d’appeler l’attaque de la Russie une invasion, désapprouve.

Le FT écrit que Pékin a demandé à Musk l’assurance qu’il ne vendrait pas Starlink en Chine, bien qu’il n’ait jamais révélé s’il avait accepté la demande. Ce n’est pas trop surprenant étant donné que les chercheurs du pays ont appelé au développement d’armes pour détruire les satellites en mai.

Musk a donné son test sur la guerre russo-ukrainienne la semaine dernière lorsqu’il a tweeté un sondage pour évaluer la réaction à son plan de paix, qui a suscité de nombreuses critiques internationales. Après près de 3 millions de votes, un peu moins de 60% des participants s’opposent à son idée.