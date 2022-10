Pourquoi les lentilles de contact réutilisables sont plus dangereuses que les jetables

Selon une nouvelle étude britannique, les personnes qui portent des lentilles de contact réutilisables sont près de quatre fois plus susceptibles de contracter des infections oculaires.

Bien que généralement très sûre, l’utilisation des lentilles de contact, de plus en plus répandue dans le monde – non seulement pour corriger les défauts visuels mais aussi pour expérimenter de nouveaux looks – n’est pas sans risques. Le principal réside dans le développement possible d’infections oculaires, telles que la kératite microbienne, qui, si elles sont sous-estimées ou non traitées rapidement, peuvent être dangereuses pour les yeux.

Quelques précautions simples réduisent considérablement la probabilité de développer ce type d’infections, cependant, les utilisateurs de lentilles ne sont pas toujours assez attentifs pour observer une hygiène scrupuleuse lors de la manipulation de ces appareils. C’est ce que démontrent les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue Ophtalmologie par une équipe de recherche du Moorfields Eye Hospital et de l’University College London, qui a constaté que le risque de développer une kératite à partir de Acanthamoebaun type d’infection de la cornée causée par un micro-organisme (amibe) qui se trouve normalement dans le sol, l’eau douce et d’autres habitats naturels, est environ quatre fois plus élevée chez les personnes qui utilisent des lentilles de contact réutilisables que chez les jetables.

Les lentilles de contact et le risque de kératite

Ces dernières années, ont expliqué les auteurs de l’étude, il y a eu une augmentation de la kératite de Acanthamoeba liés à l’utilisation de lentilles de contact. « Le port de lentilles de contact est actuellement la principale cause de kératite microbienne chez les patients dont les yeux sont par ailleurs en bonne santé au Royaume-Uni, ainsi qu’en Europe – ont dit les chercheurs -. La perte de vision due à la kératite microbienne est rare, mais Acanthamoeba est l’une des plus graves et représente environ la moitié des infections chez les porteurs de lentilles de contact.« .

La kératite causée par ce micro-organisme provoque une douleur et une inflammation de la surface antérieure de l’œil, la cornée, en raison de l’infection à Acanthamoeba qui peut entraîner la formation de kystes dangereux. Les patients les plus gravement atteints (un quart du total) peuvent déclarer une perte partielle ou totale de la vision et faire face à un traitement prolongé. « Globalement – précisent les érudits – 25% des personnes touchées par cette infection ont besoin de greffes de cornée pour guérir la maladie ou restaurer la vision« .

Dans leur étude, les chercheurs ont évalué plus de 200 patients au Moorfields Eye Hospital, dont 83 personnes atteintes de kératite Acanthamoeba, qu’ils ont comparé à un groupe de 122 personnes qui avaient besoin d’examens de la vue pour d’autres conditions, afin de déterminer quels facteurs augmentaient le risque de contracter une infection cornéenne. L’analyse des données a révélé que les personnes qui portaient des lentilles de contact souples et réutilisables (telles que des lentilles de contact mensuelles) étaient 3,8 fois plus susceptibles de développer une kératite à partir de Acanthamoeba par rapport aux personnes qui portaient des lentilles jetables journalières.

Des actions telles que se doucher avec des lentilles ont multiplié par 3,3 le risque de développer une kératite Acanthamoeba, tandis que le port de lentilles la nuit augmentait ce risque de 3,9 fois. Parmi les porteurs de lentilles journalières, la réutilisation de ces dispositifs jetables a multiplié par cinq le risque d’infection. « Des études antérieures ont établi un lien entre la kératite à Acanthamoeba et l’utilisation de lentilles de contact dans les spas, les piscines ou les lacs – a expliqué le premier auteur de l’étude, le professeur Nicole Carnt -. Grâce aux résultats de nos recherches, nous avons ajouté les douches à cette liste, en soulignant que l’exposition à l’eau lors du port de lentilles doit être évitée.« .

« L’emballage des lentilles de contact doit inclure des informations sur la sécurité des lentilles et la prévention des risques, même les plus simples, telles que « ne pas appliquer avec de l’eau » ou « ne pas laver avec de l’eau » sur chaque étui, car de nombreuses personnes achètent des lentilles en ligne sans avoir à traiter avec un professionnel de la santé – a ajouté le professeur John Dart, auteur correspondant de l’étude -. Les mesures d’hygiène de base pour la manipulation des lentilles de contact peuvent contribuer grandement à éviter les infections, comme se laver et se sécher soigneusement les mains avant l’application« .