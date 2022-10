Noctua annonce un protecteur de pâte thermique pour les processeurs AMD AM5

En un mot : le protecteur de pâte thermique de Noctua se monte autour de l’IHS des CPU AM5 pour empêcher la pâte thermique de s’accumuler dans les petites découpes. Cela devrait faciliter le nettoyage du processeur lors du remontage ou du remplacement du refroidisseur de CPU.

Noctua vient de dévoiler sa nouvelle protection en pâte thermique pour les processeurs AMD AM5. Le NA-TPG1 est un morceau de polycarbonate découpé avec précision qui épouse l’IHS de la dernière série de processeurs de bureau de Team Red et empêche ainsi l’excès de pâte thermique de s’accumuler dans les découpes après le montage d’un refroidisseur.

Les puces AM5 ont un dissipateur de chaleur inhabituel à huit pattes car AMD place tous les SMD (dispositifs à montage en surface) sur le côté supérieur de l’interposeur. Si la société avait agrandi l’interposeur pour s’adapter à une conception IHS traditionnelle, elle aurait probablement dû sacrifier la compatibilité du refroidisseur AM4. Les processeurs Intel Core récents ont également des SMD à l’arrière dans la « cour » centrale.

Tant que la pâte thermique n’est pas conductrice d’électricité, cela ne devrait pas poser de problème si elle pénètre entre les crevasses de l’IHS. La solution de Noctua n’a donc que l’avantage de garder les CPU plus propres, notamment pour les utilisateurs qui remontent souvent des refroidisseurs comme les testeurs.

La protection en pâte thermique de Noctua sera disponible en trois sets différents en décembre. Il ne cassera pas exactement la banque non plus, coûtant 8 $ lorsqu’il est fourni avec 10 lingettes de nettoyage, 10 $ avec un tube de 3,5 g de pâte thermique NT-H1, ou 14 $ lorsqu’il est emballé avec la pâte NT-H2 plus performante.

La société a également mis à jour sa roadmap des produits à venir. Plusieurs éléments ont été retardés de quelques trimestres, notamment le ventilateur de bureau, les ventilateurs de couleur blanche et le concentrateur de ventilateur à 8 voies. Heureusement, la version 140 mm du populaire NF-A12x25 est toujours sur la bonne voie pour être lancée plus tard cette année.

Au début de l’année prochaine, Noctua devrait enfin lancer le successeur de son refroidisseur de processeur phare NH-D15, sorti en 2014. Un SKU NH-L9A avec le hardware de montage AM5 inclus dans la boîte sortira également l’année prochaine. Le NH-L9A est le seul refroidisseur de la société qui nécessite le remplacement de la plaque arrière AM4 standard par une plaque personnalisée, ce qui n’est pas possible sur AM5.