Pourquoi les femmes pourraient être plus sensibles à la maladie d’Alzheimer

Une équipe de recherche américaine a identifié une enzyme qui s’exprime naturellement à des niveaux plus élevés dans le cerveau des femmes et qui pourrait conférer une plus grande vulnérabilité.

Une enzyme, naturellement présente dans le cerveau des femmes à des niveaux plus élevés que celui des hommes, pourrait expliquer pourquoi les premières sont plus sensibles à la maladie d’Alzheimer. Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui, dans une étude publiée dans la revue scientifique Celluleont constaté que l’activité excessive de cette enzyme, appelée ubiquitin-specific peptidase 11 (USP11), favorise l’accumulation de protéine tau dans le cerveau, responsable de la formation d’agrégats toxiques au sein des cellules nerveuses cérébrales caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

L’enzyme peptidase 11 spécifique de l’ubiquitine (USP11), en particulier, est liée à l’X, ce qui indique qu’elle se trouve dans les gènes du chromosome X, l’un des deux chromosomes sexuels de chaque cellule, et joue également un rôle dans la biologie du partie féminine, il est donc exprimé à des niveaux significativement plus élevés chez les femmes que chez les hommes.

Selon les érudits, cette plus grande expression représenterait « un facteur de risque lié à l’X qui peut contribuer à une plus grande susceptibilité à la tautopathie, donc à la neuro-dégénérescence liée à tau chez les femmes A déclaré le professeur David Kang du département de pathologie de la Case Western Reserve School of Medicine à Cleveland, Ohio, et co-auteur principal de l’étude. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par cette découverte car elle fournit une base pour le développement de nouveaux médicaments neuroprotecteurs« .

Concernant le mécanisme moléculaire lié à l’enzyme USP11, les chercheurs ont expliqué comment l’activité accrue de cette enzyme, liée à des taux élevés de tau chez la femme, inhibe la dégradation et l’élimination correcte de la tau. « Le processus d’élimination de l’excès de protéine tau commence par l’ajout d’une étiquette chimique appelée ubiquitine. La présence d’ubiquitine sur tau est régulée par un système équilibré d’enzymes (dont USP11 fait partie), qui ajoutent ou suppriment l’étiquette ubiquitine. Le dysfonctionnement de ce processus peut conduire à une accumulation anormale de tau dans la maladie d’Alzheimer« .

Les chercheurs ont également découvert qu’en supprimant le gène USP11 dans des modèles murins de maladie tau cérébrale, les souris femelles étaient préférentiellement protégées contre la maladie tau et les troubles cognitifs. Les souris mâles étaient également protégées, mais pas dans la mesure observée chez les femelles.

« En termes d’implications, la bonne nouvelle est que l’USP11 est une enzyme et que les enzymes peuvent traditionnellement être inhibées pharmacologiquement. – ajoute Kang -. Notre espoir est donc de développer un médicament qui fonctionne de cette manière, afin de protéger les femmes du risque plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer.« .