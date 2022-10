Ea Lance Une Nouvelle Application Pour Remplacer Origin Sur Pc

L’application EA est notre client PC le plus rapide et le plus léger à ce jour. Avec le nouveau design simplifié, vous trouverez facilement les jeux et le contenu que vous recherchez et découvrirez vos nouveaux jeux préférés. Avec les téléchargements automatiques de jeux et les mises à jour en arrière-plan, vous pouvez vous assurer que vos jeux sont prêts à jouer quand vous l’êtes.

Créez votre liste d’amis ultime en connectant votre compte EA à d’autres plateformes et services comme Steam, Xbox et PlayStation. Vous serez facilement reconnaissable grâce à votre identifiant unique personnalisé. Une fois que vous êtes connecté, sachez à quoi et quand vos amis jouent afin que vous puissiez vous lancer et jouer ensemble.

Pour nos joueurs Origin, nous avons travaillé dur pour rendre la transition vers l’application EA aussi simple que possible. Nous vous inviterons bientôt à faire le pas, et au moment où vous recevrez votre invitation, tous vos jeux et contenus, y compris les jeux précédemment installés, seront prêts et vous attendront sur l’application EA. Vos sauvegardes locales et cloud seront transférées afin que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Votre liste d’amis est également transférée, vous n’aurez donc pas à vous soucier de vous souvenir de tous ces identifiants de joueur.

L’application EA est désormais disponible pour les PC Windows pris en charge. Joueurs MacOS – Origin pour Mac continue d’être l’endroit où vous pouvez accéder à vos jeux.

Fonctionnalités

Conçu pour la vitesse

La plate-forme rapide et optimisée facilite plus que jamais la découverte, le téléchargement et le jeu. Ainsi, sauter dans votre jeu prend moins de temps et moins de clics.

Construit pour se connecter

Associez votre compte EA à vos plateformes de jeu préférées pour importer des listes d’amis et jouer ensemble.

La découverte à portée de main

Voyez à quoi jouent vos amis, trouvez les dernières versions d’EA et ajoutez-les à votre collection en quelques clics.

Découvrez de nouveaux jeux et jouez aux anciens favoris

Explorez une immense bibliothèque évolutive de titres allant des chouchous indépendants aux succès triple A.

Quoi de neuf