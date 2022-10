Trouver des cartes hors ligne pour les explorateurs Apple Watch

Les cartes hors ligne pour Apple Watch Ultra étaient l’une des principales demandes de fonctionnalités dans les premières critiques. Il est vrai qu’Apple Maps ne prend presque pas encore en charge la visualisation hors ligne. Heureusement, certains utilisateurs rapides d’Apple Watch se sont tournés vers d’autres solutions avec succès.

Alternatives à l’Apple Watch

Si vous sortez vraiment du réseau, la solution la plus sûre est d’avoir une bonne carte papier à l’ancienne pour référence avec votre iPhone pour plus de capacité. Apple Maps ne prend pas non plus en charge la cartographie hors ligne sur iPhone, mais Google Maps permet de télécharger des zones à l’avance.

Ce n’est pas aussi pratique que de suivre la navigation sur votre poignet, mais l’iPhone a aussi d’autres avantages. Par exemple, de nombreux utilisateurs d’iPhone 14 auront bientôt accès aux appels d’urgence par satellite lorsque le service sera lancé aux États-Unis et au Canada pour commencer.

Cartes hors ligne Apple Watch

Aujourd’hui, la meilleure solution pour enregistrer des cartes hors ligne sur votre Apple Watch pour une utilisation sans signal est une application appelée WorkOutDoors. Il coûte actuellement 5,99 $ dans l’App Store en tant qu’achat unique. Vous pouvez en savoir plus sur tout ce que fait l’application ici avant d’acheter.

« WorkOutDoors affiche une carte vectorielle entièrement fonctionnelle (tout comme les cartes sur l’iPhone). La carte est parfaite pour les entraînements en plein air car elle comprend des chemins, des sentiers, des pistes et des pistes », explique le développeur de l’application, Ian Muriss.

« Les cartes peuvent être facilement panoramiques avec votre doigt et zoomées à l’aide de la couronne numérique. Ils peuvent également être stockés hors ligne sur votre montre pour être utilisés lorsqu’il n’y a pas de signal de données. Choisissez parmi des cartes standard ou des cartes topographiques avec contours et ombrage des collines. Des cartes pour le monde entier sont incluses. Il n’y a pas d’abonnement ni de paiement supplémentaire », ajoute Muriss.

Des années avant que la fonctionnalité manquante ne soit mise en évidence avec l’Apple Watch Ultra, l’application était déjà utilisée pour combler le manque de fonctionnalités sur les montres Apple. En cherchant une solution, je suis tombé sur cet article de blog de 2018 sur bluebones.net :

J’ai essayé beaucoup de choses avant de trouver l’application WorkOutDoors. Il vous permet d’enregistrer un segment d’une carte (de n’importe quelle taille) sur votre téléphone avec des détails zoomables complets et affichera même une trace de l’endroit où vous avez été et une boussole persistante pointant vers votre point de départ. […] Je suis passé de vouloir courir en ligne droite et revenir dans des endroits inconnus à se sentir confiant d’aller n’importe où après une course avec.

Plus récemment, Joonas Lehtinen a publié une entrée de blog qui donne une évaluation juste et détaillée du processus impliqué.

Une autre solution alternative est une application de suivi d’entraînement appelée Footpath que nous avons déjà couverte. « Avec Footpath Elite, vous pouvez envoyer des itinéraires à votre Apple Watch, avec une prise en charge complète du suivi GPS et de la navigation audio étape par étape, même hors ligne », selon son site Web. Elite est un niveau d’abonnement qui coûte actuellement 3,99 $/mois ou 23,99 $/an. Il existe également une option d’itinéraire unique pour 1,99 $ et un essai gratuit de sept jours avant de vous abonner.

Conclusion

Que vous ayez une toute nouvelle Apple Watch Ultra ou l’original ou le nouveau SE, ces solutions fonctionnent pour les cartes hors ligne grâce au GPS intégré dans tous les modèles depuis la série 2. Ayez votre propre expérience avec les cartes hors ligne pour Apple Watch ou même iPhone et iPad ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

