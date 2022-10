Le Soleil a éjecté une énorme « langue de feu » de 1,6 million de kilomètres : le coup à couper le souffle

L’astrophotographe Andrew McCarthy a capturé une image étonnante du Soleil alors qu’il éjecte un serpent plasma géant dans l’espace lointain.

Crédit : Andrew McCarthy

Le samedi 24 septembre, une impressionnante éjection de masse coronale (CME) a ​​été déclenchée par le Soleil, un événement qui a donné naissance à une langue de plasma lunaire d’environ 1,6 million de kilomètres. Heureusement, le jet colossal ne faisait pas face à la Terre, mais l’événement était toujours lié à une tempête géomagnétique de classe G1, la plus faible sur une échelle de cinq. En plus d’être capturé par les principaux observateurs solaires, le serpent CME a également été immortalisé par l’astrophotographe professionnel Andrew McCarthy, qui grâce à son télescope équipé de filtres spécialisés pour la prise de vue solaire a obtenu une image sensationnelle de notre étoile.

Comme McCarthy l’a expliqué sur Reddit, le 24 septembre a été le CME le plus intense et le plus spectaculaire que j’aie jamais vu. Il a été généré par une protubérance à la surface du Soleil qui a soudainement projeté du plasma à plus de 160 000 kilomètres à l’heure dans l’espace lointain. Les éjections de masse coronales sont en fait des projections du matériau de la couronne solaire, la couche la plus externe de l’atmosphère de l’étoile. Ce sont des événements entraînés par les « accès de colère » du champ magnétique. Dans cette période, ils sont beaucoup plus probables car le Soleil se dirige vers son pic maximum du cycle de 11 ans, attendu pour l’été 2025. Pendant cette phase, l’étoile est décidément plus agitée et pleine de taches solaires, qui culminent en événements violents. comme les fusées éclairantes et les éjections de masse coronale.

L’image finale obtenue par McCarthy est une composition de milliers de clichés collectés en 6 heures d’observation, fusionnés en un seul fichier qui a atteint un poids de 800 GigaByte. La photographie est en fausses couleurs, ajoutées plus tard par l’astrophotographe pour montrer le contraste entre les différents détails turbulents de l’étoile, sur laquelle on peut également voir une tache solaire massive. La chromosphère du Soleil est normalement rougeâtre, mais les images individuelles ont été capturées avec une exposition si faible qu’elles étaient pratiquement blanches ; d’où la nécessité d’ajouter de la couleur en post-production (le blanc se voit encore au bord de l’étoile).

Ce qui impressionne le cliché, c’est justement la « langue de feu » projetée par le Soleil, un très long serpent de 1,6 million de kilomètres. Même s’il avait été dirigé directement vers la Terre, il ne nous aurait pas « touchés », étant donné que notre planète mesure en moyenne environ 150 millions de kilomètres (soit une unité astronomique). Ce qui peut frapper la Terre, c’est le vent solaire produit par ces phénomènes, capable de déclencher de dangereux orages géomagnétiques. Une classe G5, comme l’événement Carrington du XIXe siècle, pourrait nous replonger dans le Moyen Âge pendant des semaines ou des mois en « faisant frire » les lignes électriques, les satellites et Internet.

Observer le Soleil avec un équipement inadéquat risque non seulement d’endommager les instruments, mais aussi de causer des dommages irréparables à la vue (y compris la cécité), c’est pourquoi McCarthy souligne l’importance de se consacrer à l’observation du Soleil uniquement en toute sécurité. Sur Reddit, il a précisé que son télescope était équipé de plusieurs filtres destinés explicitement à l’observation de l’étoile.