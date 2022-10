3 jeux vidéo qui capturent l’essence de l’automne

Voici trois jeux vidéo qui, à travers des suggestions visuelles, sont capables de refléter virtuellement l’essence de cette saison. Le tout sans renoncer à une bonne histoire.

Après un été particulièrement torride et étouffant, rendu tel par le changement climatique, l’arrivée de l’automne devient presque convoitée. Après tout, l’air devient plus frais, les arbres se teintent de rouge et les couchers de soleil prennent une toute autre teinte. Ceci, du moins, pour ceux qui ont la chance de vivre en dehors du chaos et de la ville grise. Pour tous les autres, il y a les jeux vidéo. Ce n’est certainement pas la même chose par rapport à la réalité, mais il existe différents titres de jeux vidéo qui parviennent à capturer l’essence de l’automne, à travers des suggestions visuelles qui peuvent refléter virtuellement la beauté de cette saison. Nous en proposons ici 3, principalement situés dans les bois américains et nord-européens, qui ne renoncent pas à une bonne histoire.

La vie est étrange 2

Life is Strange 2 est une aventure narrative développée par le français Dontnod qui raconte le racisme aux États-Unis de Donald Trump à travers le point de vue de deux jeunes frères d’origine mexicaine, Sean et Daniel Diaz. Les deux sont obligés de se lancer dans un voyage pour traverser les frontières américaines et commencer une nouvelle vie suite à un grave traumatisme. Washington, Oregon, Californie, Nevada, Arizona : telles sont les étapes d’un road trip plein de pathétique, axé sur la peur de l’autre, mais aussi sur la solidarité et la fraternité. Le tout assaisonné d’importants carrefours narratifs à entreprendre et de pouvoirs surnaturels comme la télékinésie. Au-delà du gameplay, le voyage de Sean et Daniel vous permet d’observer de merveilleuses vues sur l’ouest de l’Amérique, notamment ses forêts de conifères qui prennent différentes teintes et couleurs, dont celles typiquement automnales. En d’autres termes, Life is Strange 2 est un titre qui remplit le cœur d’émotions mais aussi la vue.

Assassin’s Creed Walhalla

Le dernier représentant du célèbre festival Assassin’s Creed catapulte ceux qui jouent dans l’Angleterre de l’ascension viking. La carte du jeu dans laquelle le protagoniste Eivor opère est gigantesque et se compose de onze régions entièrement explorables. C’est sans compter les parties se déroulant en Norvège, la patrie d’Eivor, et à Asgard, la résidence des dieux nordiques. Un monde vaste, vaste, parsemé d’activités et merveilleux à voir. Les paysages d’Assassin’s Creed Valhalla sont très variés et retracent fidèlement l’atmosphère d’une Angleterre médiévale, donc sombre, évocatrice, rurale. Cela donne lieu à des vues vraiment inoubliables, de l’immortel au mode photo, disponible dans le jeu. Évidemment, des paysages typiquement automnaux sont inclus dans ce discours, caractérisés par des nuances chaudes et rougeâtres.

Nuit dans les bois

Situé à Possum Springs, une ville fictive de la région de la Rust Belt américaine, Night In The Woods est un jeu vidéo né d’une campagne Kickstater de la petite équipe de développement Infinite Fall. Le protagoniste est Mae Borowski, un chaton noir forcé de rentrer chez lui avec ses parents après avoir choisi d’abandonner l’université. Un retour dans le passé pour renouer avec les amis laissés pour compte. Bien que dans Night In The Woods les gens soient remplacés par de mignons petits animaux, la représentation de la ville de province américaine est vivante et réaliste : des jeunes avec peu de chances de rédemption, des magasins qui ferment, un nihilisme rampant. Une aventure douce-amère qui se déroule durant les derniers jours d’octobre, le plus automnal des mois.