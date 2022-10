Pourquoi tout le monde veut installer Kodi ?

L’été se termine, la routine commence. Et ça n’échoue pas. Avec la précision d’une horloge suisse, les recherches de « Kodi » montent en flèche sur Google. Il suffit de jeter un œil à Google Trends pour se rendre compte qu’il s’agit d’un fait qui se répète constamment à l’heure actuelle. Parce que? Qu’est-ce que Kodi doit être si spécial ? Eh bien, dissipons quelques doutes.

Tout d’abord, qu’est-ce que Kodi ?

Kodi est une application pour gérer du contenu multimédia. Il est gratuit et open Source. Il a été développé par la Fondation XBMC.

Le but de Kodi est que vous ayez une application qui fonctionne pour tout. Une sorte de couteau suisse. L’application est disponible sur pratiquement tous les systèmes d’exploitation que vous pouvez imaginer, et avec elle, vous pouvez lire des films, des images, de la musique, des podcasts ou tout ce que vous voulez. L’interface de Kodi peut être personnalisée et des addons peuvent également être installés, ce qui indique que vous pouvez également utiliser ces extensions pour accéder à différentes plateformes en ligne comme Spotify ou YouTube.

Mais la raison pour laquelle tant de gens utilisent Kodi est un peu différente. Kodi dispose d’un certain nombre de sources officielles qui vous permettent d’installer des applications entièrement légales et vérifiées par XBMC Foundation. Cependant, Kodi est également ouvert au déverrouillage de certaines de ses limites pour débloquer de nombreuses autres fonctionnalités. Et c’est là que réside le véritable attrait pour beaucoup.

Kodi et le piratage

Vous avez sûrement deviné juste en lisant le premier paragraphe. Si les téléchargements de Kodi augmentent à la fin de l’été, c’est précisément parce que c’est le moment où le football commence. Avec des prix si élevés et les abus commis par certains opérateurs et plateformes, plus d’un utilisateur choisit de gagner sa vie avec Kodi pour regarder les émissions de son équipe préférée sans passer par la caisse.

La fondation elle-même n’est pas d’accord avec le piratage. Cependant, étant un projet gratuit et ouvert, il est normal qu’il soit utilisé à ces fins. À ce stade, il convient de noter que Kodi ne facilite pas la tâche si vous souhaitez en faire cet usage. Si vous souhaitez utiliser Kodi pour regarder Madrid avec un chapeau, vous devrez d’abord installer l’application. Ensuite, vous devez déverrouiller le contrôle total de Kodi. Ensuite, c’est à vous de fouiller sur Internet et de découvrir quelle Source (dépôt) vous devez ajouter à votre application Kodi. Et enfin, vous devez installer l’application et tenter votre chance.

Un processus fastidieux qui pour beaucoup, donne des résultats

Parfois, accéder à l’application finale nécessite d’installer plusieurs sources et d’installer plusieurs dépendances sur chacune d’entre elles afin que le programme final fonctionne. L’utilisateur qui connaît déjà Kodi mettra peu de temps à le configurer. Cependant, pour ceux qui sont nouveaux, Kodi peut être une épreuve avec son interface et ses menus insignifiants sans fin.

Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que Kodi est une très bonne application pour jouer en multimédia. C’est un gestionnaire gratuit qui fonctionne bien, avec un bon taux de mises à jour et qui est disponible pour les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et les Smart TV. Il est même disponible pour les dongles comme Amazon Fire TV Stick. L’utiliser pour le bien ou pour le mal dépend de vous.