C’est pourquoi les meilleures idées viennent toujours sous la douche

L’explication scientifique du phénomène vient d’une équipe de recherche de l’Université de Virginie qui a compris ce qui stimule vraiment notre créativité mentale.

Il sera probablement arrivé à tout le monde de se débattre longtemps sur un problème, sans pouvoir trouver de solution. Et puis, une fois sous la douche, zut ! Voici l’intuition décisive. A ce moment précis, on pourrait penser qu’il s’agit d’un coup de chance, ou d’un simple hasard. Mais il semble que l’idée qui arrive toujours inopinément sous la douche ait très peu à voir avec des coïncidences ou des éclairs de génie improbables. Au lieu de cela, il serait lié à une certaine situation mentale, au cours de laquelle notre cerveau n’est ni trop distrait ni trop occupé à traiter. En d’autres termes, lorsque nous prenons une douche, notre esprit est encore occupé mais modérément actif, ce qui nous permet de repenser à d’autres problèmes.

Les chercheurs appellent ce phénomène « l’effet de douche » mais, selon Zac Irving, professeur adjoint à l’Université de Virginie, et ses collègues, d’autres activités, comme se promener ou jardiner, pourraient également débloquer l’esprit dans ce sens, stimulant la créativité. « Vous vous sentez bloqué sur un problème ? Que fais-tu? Probablement pas quelque chose d’aussi ennuyeux que de regarder la peinture sécher. Au lieu de cela, faites quelque chose pour vous occuper, comme une promenade, du jardinage ou une douche. Toutes ces activités sont modérément engageantesIrving a déclaré dans un communiqué. Si cette activité que nous faisons nous occupe, mais pas trop, cela pourrait augmenter la productivité et la créativité de notre cerveau.

Pour étayer cette hypothèse, les chercheurs ont mené une étude dans laquelle les participants ont été invités à effectuer une tâche créative, à savoir inventer une nouvelle façon d’utiliser une brique ou un trombone. Les chercheurs ont également demandé aux participants de regarder plusieurs vidéos, dont celle de deux hommes pliant du linge (une séquence plutôt ennuyeuse), ou celle du film. Harry, c’est Sallydans lequel Meg Ryan montre comment simuler un orgasme dans un restaurant bondé (plus engageant).

« Ce que nous voulions vraiment savoir, ce n’était pas quelle vidéo les aidait à être plus créatifs – a poursuivi Irving -. La question était de savoir comment l’errance mentale est liée à la créativité lors de tâches ennuyeuses et engageantes.«

Immédiatement après avoir visionné la vidéo, les participants ont ensuite été invités à parler de la tâche créative, mais aussi de la distance parcourue par leur esprit en regardant les vidéos. De l’analyse de leurs réponses, résumées dans un article publié dans la revue scientifique Psychologie de l’esthétique, de la créativité et des artsles chercheurs ont découvert que la plupart des idées les plus innovantes sont apparues lorsque le cerveau avait le plus erré, mais uniquement lorsque les images étaient engageantes et non ennuyeuses.

Essentiellement, les résultats ont montré qu’en termes de créativité, il était plus bénéfique de faire quelque chose qui engageait modérément le cerveau qu’une activité qui ne vous intéressait pas.

Les chercheurs espèrent maintenant étendre leurs découvertes en utilisant la réalité virtuelle pour augmenter le nombre de situations jouables par rapport à celles de la vidéo seule, dans le but d’affiner leur compréhension du meilleur niveau d’activité mentale qui peut stimuler la créativité.