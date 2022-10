Comment connecter la manette PS5 à votre PC

En plus d’être le meilleur contrôleur que Sony ait jamais conçu, le DualSense est également l’un des meilleurs contrôleurs que vous pouvez utiliser si vous jouez à des jeux sur PC. Le DualSense est sorti avec la PlayStation 5, mais il y a ceux qui ont pris goût au contrôleur et le préfèrent au contrôleur Xbox classique pour jouer sur PC. Si vous envisagez d’utiliser votre DualSense pour jouer à des jeux sur votre ordinateur, prenez note.

Le DualSense est-il compatible avec Windows ?

Sony a une longue histoire de contrôleurs qui ont rendu un peu difficile leur débranchement de la PlayStation et leur connexion à l’ordinateur. Réutiliser une manette que l’on a déjà chez soi est la chose la plus logique au monde, puisqu’il est assez absurde de dépenser de l’argent pour acheter une manette uniquement pour jouer sur PC.

Contrairement au DualShock 4, le DualSense nous permet de jouer facilement à des jeux sur Microsoft Windows. Bien sûr, une partie de la grâce de cette commande continuera d’être exclusive lors de la lecture sur PS5. Cependant, si vous avez un DualSense à la maison et que vous souhaitez le connecter à votre ordinateur, sachez que cette fois-ci il est entièrement compatible.

Cependant, vous devez répondre à une série d’exigences très basiques pour pouvoir l’utiliser facilement.

Que faut-il pour jouer avec le DualSense sur PC ?

Jouer avec le DualSense sur PC nécessite presque les mêmes exigences que l’utilisation du contrôleur Xbox. La manette Xbox est considérée comme la manette générique pour jouer à des titres sur PC, et est prise en charge par tous les jeux vidéo. Cependant, le DualSense a gagné en popularité grâce au fait qu’il s’agit d’un très bon appareil. Si vous aimez mieux la manette Sony, que vous ne voulez pas dépenser d’argent pour un périphérique Microsoft ou que vous préférez simplement jouer avec une manette qui a des déclencheurs parallèles, c’est aussi simple que de connecter votre manette via USB ou Bluetooth.

Cependant, vous devez savoir une chose de plus. Actuellement, la manette DualSense ne fonctionne sur PC que si vous accédez aux jeux via Steam. Vous pouvez les ajouter manuellement, même s’ils proviennent d’une autre plate-forme, tant qu’ils sont déjà installés.

Connexion USB

Le moyen le plus simple de connecter le DualSense à un ordinateur Windows est via un câble USB. Vous ne manquerez jamais de batterie et vous n’aurez pas non plus de problèmes de décalage d’entrée, bien que nous vous ayons déjà dit que vous ne rencontrerez pas non plus ce dernier via Bluetooth.

Le DualSense n’est pas livré avec des câbles lorsque vous l’achetez, vous devrez donc en trouver un dans la maison ou en acheter un séparément. Vous pouvez utiliser un câble USB-A vers USB-C ou un câble USB-C vers USB-C.

Si vous devez l’acheter, laissez-nous vous donner quelques recommandations. Idéalement, achetez un câble de bonne qualité d’environ 2 mètres de long. De cette façon, vous garantissez qu’il y a suffisamment d’espace entre l’ordinateur et vos mains. Vous pourrez jouer plus confortablement, vous éviterez les à-coups et vous n’endommagerez pas le port USB-C de votre DualSense.

Et mis à dépenser, il est également intéressant que vous achetiez un modèle qui a un revêtement en nylon. Ils sont un peu plus chers, mais valent bien le surcoût. Ces câbles résistent beaucoup mieux aux frottements, ainsi le caoutchouc ne se défera pas au bout de quelques mois si vous l’utilisez beaucoup.

UGREEN USB-C vers USB-C 100W

Si vous optez pour un modèle USB-C vers USB-C, ce câble UGREEN est de très bonne qualité et a un prix très abordable. Il vous servira à la fois à jouer et à profiter de la charge rapide de votre téléphone portable ou de tout autre appareil se chargeant via ce connecteur tel que le MacBook. Ce câble peut également être acheté avec le connecteur coudé à 90 degrés si vous préférez.

Rampe USB-A vers USB-C

Si vous préférez un connecteur plus polyvalent, une autre marque qui donne de très bons résultats est Rampow. Ce câble est un peu plus abordable que le précédent et s’est également avéré être un produit de haute qualité. Vous pouvez choisir la couleur du câble pour lui donner une personnalisation supplémentaire.

Connexion Bluetooth

L’autre option que vous avez pour utiliser votre DualSense sur votre ordinateur est via Bluetooth.

Cela se fait de la manière suivante :

Allumez votre ordinateur et allez dans Paramètres. Entrez l’option Bluetooth et autres appareils. Localisez l’option « Ajouter Bluetooth ou un autre appareil ». Appuyez sur le bouton PS et le bouton Partager en même temps. Les voyants du contrôleur commenceront à clignoter. Cliquez maintenant sur « Ajouter Bluetooth ou un autre appareil ». Localisez la commande dans la liste des options qui seront affichées. Acceptez et c’est tout, votre contrôleur est déjà entièrement configuré.

Il peut arriver que votre ordinateur ne dispose pas de Bluetooth. Cela peut sembler étrange, mais si vous avez un PC au coup par coup, oublier le Bluetooth est plus courant qu’il n’y paraît.

Dans ce cas, nous recommandons deux options. Tout dépend de votre bricoleur, choisissez l’un ou l’autre :

TP-Link UB500 – Adaptateur Bluetooth 5.0

Cet appareil est très basique et vous permettra d’ajouter une connectivité Bluetooth à n’importe quel ordinateur de bureau ou portable de manière simple et sans avoir à installer de pilotes de manière compliquée. Il est totalement plug&play et très discret. Évidemment, sa gamme n’est pas grande, mais elle est suffisante pour pouvoir jouer sans problème.

TP-Link Archer TX50E

Bien qu’il existe de nombreuses autres options, l’alternative pour les bricoleurs de bureau consiste à installer une carte PCI Express avec connectivité Bluetooth.

Cela combine Wi-Fi 6 avec Bluetooth 5.0. L’installer n’est pas trop compliqué si vous savez mettre la main sur votre PC, et l’avantage de cette option est que vous aurez beaucoup plus de couverture grâce aux antennes. Bien sûr, vous devez installer les pilotes à la main et vous n’aurez peut-être pas besoin d’une connectivité Wi-Fi. De ce fait, si cette option vous semble difficile, nous vous invitons à faire la précédente, qui est beaucoup moins chère et qui fonctionne aussi très bien.

