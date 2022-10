Google présente Pixel 7 et Pixel 7 Pro à partir de 599 $ et 899 $, respectivement

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Google a enfin dévoilé ses smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro repensés. Le Pixel 7 standard contient un écran OLED FHD+ de 6,3 pouces (résolution 1 080 x 2 400, 416 PPI) recouvert de verre Corning Gorilla Glass Victus. Il prend en charge jusqu’à 1400 nits de luminosité maximale, une profondeur de couleur de 24 bits et un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz.

L’expérience est alimentée par un processeur Google Tensor G2, un coprocesseur de sécurité Titan M2 et 8 Go de RAM LPDDR5. Les acheteurs peuvent choisir entre des modèles avec 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le double réseau de caméras orientées vers l’arrière se compose d’un appareil photo large Octa PD Quad Bayer de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,85 et un champ de vision de 82 degrés, ainsi que d’un tireur ultra large de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et 114 degrés. champ de vision. Il y a aussi un système de mise au point automatique à détection laser, un capteur de spectre et de scintillement et une stabilisation d’image optique + électronique.

Le Pixel 7 est classé « au-delà de 24 heures d’autonomie » et peut durer jusqu’à 72 heures avec un économiseur de batterie extrême. Avec une charge rapide, vous pouvez obtenir une charge de 50 % en 30 minutes environ à l’aide du chargeur USB-C 30 W en option avec USB-PD 3.0. Il fonctionne également avec des chargeurs sans fil certifiés Qi.

Le Pixel 7 Pro, quant à lui, l’intensifie avec un panneau OLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces (résolution 1 400 x 3 120, 512 PPI) qui reçoit également le traitement Corning Gorilla Glass Victus. Le plus grand panneau prend en charge un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz et une luminosité maximale de 1500 nits.

La même puce Google Tensor G2 et le coprocesseur de sécurité Titan M2 alimentent le spectacle, mais ils sont couplés à 12 Go de RAM LPDDR5 avec votre choix de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1.

Un triple réseau de caméras orne l’arrière du combiné. Le grand angle de 50 mégapixels et l’ultra large de 12 mégapixels sont repris du Pixel 7 standard et sont rejoints par un téléobjectif Quad Bayer PD de 48 mégapixels avec une ouverture f/3,5, un zoom optique 5x et un champ de vision de 20,6 degrés. Le système de mise au point automatique à détection laser, un capteur de spectre et de scintillement et une stabilisation d’image optique + électronique sont également intégrés au Pixel 7 Pro, mais ne s’appliquent qu’aux caméras larges et téléobjectifs.

L’autonomie nominale de la batterie de l’unité 5000 mAh est la même que sur le Pixel 7 standard : au-delà de 24 heures, ou jusqu’à 72 heures en mode d’économie de batterie prolongée. Il est également compatible avec les chargeurs sans fil certifiés Qi et fonctionne avec une charge rapide pour obtenir une augmentation de 50 % en seulement une demi-heure.

Les deux téléphones utilisent une caméra frontale de 10,8 mégapixels avec une ouverture f/2,2, une mise au point fixe et un champ de vision de 92,8 degrés. Les capacités d’enregistrement vidéo sont également identiques – jusqu’à 4K 60 FPS de l’avant et de l’arrière.

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui à partir de 599 $ et 899 $, respectivement. Le Pixel 7 standard est proposé en blanc, noir et jaune cassé tandis que le Pro peut être le vôtre en noir, blanc ou gris. Attendez-vous à ce qu’ils soient expédiés le 13 octobre.