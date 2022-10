Grand requin blanc attaqué et tué par des épaulards: le premier affrontement de prédateurs filmé

Les épaulards sont connus depuis longtemps pour s’attaquer aux requins blancs, principalement pour leur foie, mais ils n’ont jamais été vus en « action ». La vidéo exceptionnelle prise d’en haut.

Pour la première fois, la prédation d’un grand requin blanc a été filmée (Carcharodon carcharias) par les orques (Orcinus orque), un document exceptionnel sur l’affrontement entre deux prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire marine. Les images, prises en Afrique du Sud à Mossel Bay par un drone et un hélicoptère, montrent diverses attaques et l’extraordinaire comportement de chasse coordonné des mammifères marins, qui ne laisse aucune échappatoire aux puissants poissons cartilagineux. Dans certains cas, les requins sont renversés et immobilisés, permettant l’attaque directe du foie, la partie la plus « convoitée » par les orques. On sait depuis longtemps que les grands dauphins sont d’excellents prédateurs des requins, mais jamais auparavant il n’avait été possible de les voir en action avec autant de détails contre un requin blanc.

Les épaulards attaquent et tuent un requin blanc. Crédit : Sea Search Research & Conservation / capture d’écran youtube / https://youtu.be/aK0iqgO_inE / Christian Stopforth

Une équipe de recherche sud-africaine dirigée par des scientifiques de l’Université de Rhodes, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut sud-africain pour la biodiversité aquatique (SAIAB) et de Drone Fanatics SA Simons Town Boat Company, a décrit le comportement prédateur exceptionnel des épaulards. Les scientifiques, coordonnés par le Dr Alison V. Towner du Département d’ichtyologie et des sciences halieutiques de l’Université de Makhanda, ont souligné dans un communiqué de presse que les nouvelles images « fournissent de nouvelles preuves sur la capacité des épaulards à chasser, capturer et neutraliser le tueur baleines. requins blancs « .

Depuis quelques années, les requins d’Afrique du Sud sont vus avec plus de difficulté, alors qu’il y a quelque temps seulement les grands prédateurs étaient une présence fixe, à tel point qu’ils sont devenus une attraction touristique importante. En fait, beaucoup se rendent dans le pays africain pour plonger et observer de près le grand requin blanc, protégé par des cages solides. Le déclin de ces animaux a été noté de concert avec la présence de deux épaulards appelés Tribord et Bâbord, observés à plusieurs reprises lors de la chasse aux requins bronze (Carcharhinus brachyurus) et d’autres espèces. Mais une observation directe d’une chasse au grand requin blanc n’avait jamais été faite auparavant, même si quelques carcasses sans foie ont été retrouvées.

« Ce comportement n’a jamais été observé en détail auparavant, et certainement jamais depuis les airs », a déclaré le Dr Towner, étudiant diplômé à l’Université de Rhodes et scientifique des requins à la Marine Dynamics Academy de Gansbaai. Jusqu’à présent, seuls Tribord et Bâbord avaient été associés à la chasse au grand requin blanc, mais, comme indiqué, personne ne les avait jamais vus en action. Dans des images exceptionnelles enregistrées en mai, Starboard a été vu en train d’attaquer un requin en compagnie de quatre autres orques. Les scientifiques disent que cela pourrait être un gros problème pour les requins, car les épaulards sont des animaux très intelligents et sociaux qui peuvent transmettre leurs connaissances (culture) à d’autres spécimens. En termes simples, de plus en plus d’épaulards pourraient commencer à s’attaquer aux requins, ce qui pourrait avoir un impact potentiel sur les écosystèmes et les populations sud-africains.

Dans la vidéo, on voit des épaulards nager lentement derrière les requins, qui à leur tour nagent en cercles pour contrôler les prédateurs. C’est le même comportement que les tortues de mer et autres proies font lorsqu’elles sont poursuivies par des requins. Mais dans ce cas, la technique est inefficace, car les épaulards chassent en meute et utilisent des attaques meurtrières coordonnées, par les côtés et par le bas. Comme indiqué, les épaulards ciblent principalement le foie des grands requins blancs, qu’ils libèrent après les avoir renversés, étourdis et férocement mordus derrière leurs nageoires pectorales. Selon les experts, le foie d’un grand requin blanc suffirait à fournir les calories quotidiennes d’une baleine adulte.

Le Dr Towner et ses collègues ont souligné que des grands requins blancs avaient été repérés régulièrement pendant plusieurs semaines avant les attaques de mai, alors qu’un seul a été vu dans les 45 jours suivants. Cela indique que les requins sont sensibles à la présence des orques et s’enfuient à l’arrivée des prédateurs. Ceci, comme indiqué, peut affecter de manière significative l’équilibre des écosystèmes. Les détails de la recherche « Observation directe des épaulards predating on white sharks and evidence of a flight response » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Ecology.