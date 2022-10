Comparaison graphique du gameplay de Dead Space Remake avec le jeu original : a-t-il tellement changé ?

Alors que la date de sortie du remake de Dead Space approche (23 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X | S), l’envie de profiter à nouveau de l’une des icônes de l’horreur et de la science-fiction du 21e siècle leur monte. Surtout après le premier et spectaculaire gameplay, récemment partagé par Electronic Arts.

La vidéo suffit à elle seule à faire comprendre l’énorme amélioration graphique par rapport au jeu original, mais au cas où quelqu’un aurait des doutes, le youtubeur El Analista de Bits a déjà fait l’une de ses comparaisons habituelles, dans laquelle il met face à face la nouvelle version du titre avec laquelle on l’a vu en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360. Pour goûter, un bouton : ne manquez pas comment l’USG Ishimura, les Nécromorphes et les détails des scénarios ont changé.

Le retour d’un classique de l’horreur spatiale

Bien que plus de 10 ans se soient écoulés depuis son lancement, il ne sera pas facile pour les utilisateurs qui l’ont apprécié à l’époque d’oublier l’histoire d’Isaac Clarke, son parcours à travers l’USG Ishimura et, bien sûr, les mille et une rencontres avec le de terrifiants Nécromorphes, ces créatures qu’on aimait tant démembrer avec notre découpeur plasma. Maintenant, pour entrer en 2023 du bon pied, beaucoup d’entre nous vont à nouveau profiter de l’un des jeux d’horreur les plus acclamés du 21e siècle. D’autres, quant à eux, auront la chance de le découvrir de toutes pièces.

Dead Space Remake arrive le 23 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series X | S (il n’y a pas de version pour les consoles de dernière génération). Dans ce lien, vous pouvez voir son premier gameplay complet, et ici vous saurez comment est l’impressionnante édition spéciale de près de 300 euros qui comprend, parmi différents extras, une réplique du casque incomparable d’Isaac Clarke.

