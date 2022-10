WhatsApp veut bloquer les captures d’écran dans certaines conversations, ce que dit la nouvelle mise à jour

La nouvelle fonctionnalité est apparue dans la version 22.21.0.71 d’une version bêta pour le système d’exploitation iOS.

Avouons-le. Les captures d’écran des conversations WhatsApp font désormais partie intégrante des conversations elles-mêmes. Nous les utilisons pour nous souvenir des engagements déjà pris envers des amis négligents, pour demander à des tiers des éclaircissements sur des réponses cryptées de collègues et de partenaires et, bien sûr, pour faire des commérages sains.

Souvent, l’utilisation de ce contenu est inoffensive, à tel point qu’il existe des pages sociales qui vivent sur des captures d’écran provenant de conversations sur WhatsApp. D’autres fois, le partage de documents issus de conversations privées peut devenir un problème de confidentialité, en particulier lorsque ce matériel est censé avoir une durée de vie très courte.

Dans les dernières Betas diffusées par l’application de messagerie, une fonction a vu le jour pour bloquer l’acquisition de captures d’écran depuis votre smartphone. Le plantage a été détecté dans la version 22.21.0.71 d’une version bêta du système d’exploitation iOS. Il est toujours bon de rappeler que les Betas ne sont pas des versions officielles mais ce sont souvent des tests dans lesquels des fonctions sont insérées pour voir les réactions des utilisateurs (ou de la presse).

Quel contenu est affecté par le blocage

Les premiers tests publiés sur la chaîne WABetaInfo ont montré que le blocage ne fonctionne que pour les contenus temporaires définis pour n’être visionnés qu’une seule fois. Le verrou n’est pas facile à contourner et fonctionne à la fois pour les applications qui prennent des captures d’écran et celles qui les enregistrent.

Dans les deux cas, un graphique dédié apparaît avec un message : « Capture d’écran bloquée. Cette capture d’écran a été bloquée pour plus de confidentialité « . Même si le blocage entre effectivement en vigueur dans les prochaines versions de WhatsApp, il semble donc qu’il sera toujours possible de prendre des captures d’écran des images et vidéos envoyées normalement.