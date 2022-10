Particules de smog trouvées dans le sang, le cerveau et d’autres organes des fœtus : médecins inquiets

Du noir de carbone, issu de la combustion de produits pétroliers et d’autres substances, a été retrouvé dans les tissus et organes des fœtus : « Risque de dommages permanents »

Des particules provenant de la pollution de l’air ont été trouvées dans tous les organes examinés des bébés à naître. Le foie, les poumons, le cerveau et le sang ombilical étaient tous contaminés par du noir de carbone. Cela confirme la capacité des particules fines liées au smog à traverser le placenta et à pénétrer dans le système circulatoire du fœtus en développement. Les scientifiques ont découvert que plus l’exposition de la mère aux polluants est élevée, plus la concentration de particules détectées chez le fœtus est élevée. Il s’agit d’une découverte extrêmement importante, sachant que la contamination des organes et des tissus d’un enfant en développement peut également entraîner des dommages permanents.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut des sciences médicales de l’Université d’Aberdeen (Écosse) et du Centre des sciences de l’environnement de l’Université de Hasselt (Belgique) a découvert les particules de pollution de l’air dans le sang des fœtus, qui ont collaboré en étroite collaboration avec des collègues du Département des systèmes microbiens et moléculaires de l’Université de la KU à Louvain. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Paul A. Fowler et Tim S. Nawrot, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé des échantillons materno-périnatals et fœtaux liés à deux études distinctes : ENVIRONAGE (Environmental Influences on Aging in Early Life) menée à l’hôpital East Limburg à Genk, Belgique, et Scottish Advanced Fetal Research (SAFeR) dans les hôpitaux de la région d’Aberdeen et de Grampian au Royaume-Uni. Les deux études portaient sur des paires mère-fœtus de grossesses inachevées mais en progression constante, comme indiqué dans le résumé de l’étude. Au total, 60 couples de l’étude belge et 36 de l’étude britannique ont été impliqués. Les mères étaient non-fumeuses et les fœtus avaient entre 7 et 20 semaines (premier et deuxième trimestres) d’âge gestationnel.

Crédit : Lancet

Pour identifier les particules de smog, les scientifiques ont utilisé une technique de lumière blanche pulsée femtoseconde qui détecte le « noir de carbone » ou noir de carbone, un pigment qui résulte de la combustion de produits pétroliers et d’autres substances. Il représente l’une des principales « signatures » de la pollution atmosphérique anthropique et peut également être détecté au sommet des glaciers sur les plus hauts sommets, où il est emporté par les vents. Ce composé est normalement inhalé par ceux qui vivent dans des environnements pollués et, comme le montre l’étude, est capable de traverser le placenta des femmes enceintes et de pénétrer dans la circulation sanguine du fœtus, contaminant les tissus et organes en développement. Comme indiqué, les particules ont été trouvées dans le cerveau, le foie, les poumons et le sang du cordon, mais aussi dans le placenta et le sang maternel. Les concentrations les plus élevées ont été trouvées dans des échantillons prélevés sur des femmes qui vivaient dans les environnements les plus pollués.

« Nous avons montré pour la première fois que les nanoparticules de noir de carbone pénètrent non seulement dans le placenta au cours du premier et du deuxième trimestre, mais se retrouvent ensuite également dans les organes du fœtus en développement », a déclaré au Guardian le professeur Paul Fowler. « Ce qui est encore plus troublant, c’est que ces particules pénètrent également dans le cerveau humain en développement. Cela indique qu’il est possible que ces nanoparticules interagissent directement avec les systèmes de contrôle au sein des organes et des cellules fœtales humaines », a ajouté le scientifique. « Voir des particules pénétrer dans le cerveau des fœtus augmente le risque, car cela a potentiellement des conséquences à vie pour le bébé », a fait écho le professeur Jonathan Grigg de l’université Queen Mary de Londres, qui n’était pas directement impliqué dans l’étude (mais il a été le premier à découvrir particules atmosphériques dans le placenta en 2018). « C’est inquiétant, mais nous ne savons toujours pas ce qui se passe lorsque des particules se déposent sur divers sites et libèrent lentement leurs produits chimiques », a ajouté l’expert, soulignant la nécessité de nouvelles investigations approfondies.

En 2019 l’étude « Une revue systématique des associations entre les expositions maternelles pendant la grossesse autres que le tabagisme et les mesures fœtales prénatales » avait montré que l’exposition au smog ralentit le développement des fœtus, tandis qu’une recherche coordonnée par des scientifiques de l’Université du Texas A&M avait ont noté l’augmentation de la mortinaissance en association avec le sulfate d’ammonium, une substance présente dans le smog. Une autre étude de l’université d’Albany a mis en évidence le risque de malformations liées à l’exposition à la pollution pendant la grossesse, tandis qu’une recherche de l’université de Californie a déterminé que le smog était impliqué dans la mort d’un demi-million d’enfants en 2019, dans 6 millions de naissances prématurées. et 3 millions de bébés souffrant d’insuffisance pondérale. Il n’est donc pas surprenant que des chercheurs aient également trouvé des particules de noir de carbone dans les organes des fœtus en développement. La recherche « Exposition maternelle aux particules de carbone noir ambiantes et leur présence dans la circulation et les organes maternels et fœtaux : une analyse de deux études observationnelles indépendantes basées sur la population » a été publiée dans la revue scientifique faisant autorité The Lancet Planetary Health.