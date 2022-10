L’Europe a déjà un chargeur universel : pourquoi Apple peut continuer à chercher ailleurs

L’UE fixe le délai de Lightning

L’Union européenne essaie depuis longtemps de normaliser un connecteur unique pour les appareils électroniques. Après de nombreux débats, l’USB type C a été choisi il y a quelques années. L’objectif de l’Europe avec cette mesure n’est autre que de réduire la quantité de déchets électroniques produits sur le territoire.

Pratiquement tous les fabricants de terminaux mobiles du marché sont passés à ce connecteur, mais Apple a emboîté le pas avec son fameux connecteur Lightning. Le jeu de ceux de Cupertino a des miettes. Apple a déjà remplacé Lightning par USB-C sur l’iPad Pro et plus tard sur l’iPad Air, précisément parce que la norme est un connecteur beaucoup plus avancé. Cependant, le port a été laissé sur tous les iPhones et iPads d’entrée. Avec la nouvelle mesure à venir, qui doit encore être approuvée par le Conseil européen, Apple sera contraint d’inclure l’USB-C dans l’iPhone s’il veut continuer à le vendre en Europe à partir de 2024.

Apple peut sauter tout ça

Ceux de Tim Cook sont toujours intéressés par le Lightning. Après tout, le connecteur propriétaire leur rapporte une bonne somme d’argent en termes de royalties et de vente directe d’accessoires. Faisant des comptes, l’iPhone 16 devrait être le premier à disposer de l’USB-C, mais la mesure entrerait en vigueur à la fin de l’année. Allez, Apple n’a qu’à avancer un peu la sortie du seizième iPhone et cela lui ferait gagner une année supplémentaire.

De plus, la règle indique clairement que seuls les terminaux qui sortent après la Deadline seront concernés. Allez, Apple pourra continuer à vendre des téléphones des années précédentes avec Lightning sans avoir à expliquer à personne.

Et s’ils passaient à la recharge sans fil ?

et, Apple pourrait prolonger l’inévitable, mais tôt ou tard, l’iPhone 17 devrait embarquer l’USB-C oui ou oui. Ou non. La mesure de l’Union européenne précise que les téléphones doivent utiliser l’USB-C « dans la mesure où ils peuvent être rechargés par câble ». Par conséquent, si Apple parvient à éliminer complètement la charge par câble, ils n’auront pas besoin d’inclure le connecteur USB-C dans leurs terminaux.

Apparemment, la prochaine étape de l’Union européenne dans ce domaine sera également de réglementer une norme pour la recharge sans fil des terminaux mobiles. Le système de charge sans fil le plus largement utilisé sur le marché aujourd’hui est le système Qi, qui est une norme détenue par le Wireless Power Consortium.

Comme nous le savons, Apple appelle ses chargeurs sans fil avec aimants « MagSafe », bien que sur le papier, il s’agisse d’une version vitaminée de la même technologie avec un nom commercial, quelque chose de similaire à ce que nous savions déjà avec Retina Display et la norme HiDPI.