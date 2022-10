Les détracteurs du reboot d’Helleraiser dictent leur phrase : est-il à la hauteur du classique de l’horreur de Clive Barker ?

Demain, vendredi 7 octobre, les abonnés à la plateforme Hulu pourront profiter de la première de la nouvelle version de Hellraiser aux États-Unis. En France, nous n’avons toujours pas de nouvelles de son arrivée, mais nous pouvons déjà ouvrir la bouche et savoir à quoi s’attendre du retour d’un véritable mythe de la terreur ; Les premières revues spécialisées sont déjà disponibles, et tout indique que les choses se sont mieux passées que prévu.

Pour vous mettre dans le contexte, Hellraiser (2022) est un reboot du film original avec lequel Clive Barker, l’un des maîtres de la terreur, a surpris locaux et inconnus en 1987. Un film qui a donné lieu à une saga qui nous a laissé presque un douzaine de versements sur une période de 30 ans, le jugement étant le dernier d’entre eux. A cette occasion, David Bruckner (El Ritual, V/H/S/94), cherche à lui donner une seconde vie.

Les cénobites sont toujours aussi effrayants

« Les fans seront soulagés de voir qu’il ne lésine pas sur le gore »

C’est à quel point Frank Scheck a été percutant dans The Hollywood Reporter, qui considère qu' »il a suffisamment de viscères et d’écorchures pour satisfaire les téléspectateurs les plus sanguinaires ». Très similaire est l’évaluation de Karie Rife dans Polygon : « C’est le meilleur depuis Hellbound : Hellraiser II. Ses effets visuels sont incroyables et il réalise ce que de nombreux fans voulaient pour la saga : la faire sortir du purgatoire dans lequel elle était piégée.

De son côté, Jude Dry d’Indie Wire affirme que le film est « une renaissance pour la franchise », et que même s’il « n’éclipse pas l’original, il est très divertissant et raconte une histoire cauchemardesque très solide et sanglante ». Un autre qui a également été satisfait est Alex Maidy de JoBlo, expliquant que « d’une manière terrifiante, David Bruckner a transformé l’histoire en un puzzle qui pourrait être le meilleur remake d’un film d’horreur vu depuis des décennies ».

Comme on vous le dit, on ne sait toujours pas quand on pourra voir Hellraiser en France. Ce ne sera pas faute d’envie, car sa dernière bande-annonce nous a donné la chair de poule et nous a donné envie d’en profiter.

Source | Film Affinité