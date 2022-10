Les végétariens et les végétaliens souffrent de dépression deux fois plus souvent que les mangeurs de viande

C’est ce que révèlent les résultats d’une nouvelle étude publiée dans le Journal of Affective Disorders qui mettait en évidence l’existence d’une association entre un régime sans viande et une fréquence accrue d’épisodes dépressifs.

Les régimes végétariens et végétaliens peuvent augmenter le risque de dépression. C’est ce que révèlent les résultats d’une nouvelle étude publiée dans le Journal des troubles affectifs sur environ 15 000 personnes âgées de 35 à 74 ans (cohorte ELSA-Brésil), qui a montré une double fréquence d’épisodes dépressifs chez ceux qui ne mangent pas de viande. Pour évaluer le régime alimentaire des participants à l’étude, les chercheurs ont utilisé le questionnaire de fréquence de consommation alimentaire (FFQ), un outil validé pour évaluer l’apport alimentaire habituel. La dépression a plutôt été examinée par le biais du Clinical Interview Schedule-Revised (CIS-R), un outil standard qui fournit une mesure diagnostique des troubles mentaux courants.

L’analyse des données a montré un lien entre les régimes sans viande et la dépression : les chercheurs ont notamment calculé que les végétariens et végétaliens connaissent deux fois plus souvent des épisodes dépressifs que ceux qui mangent de la viande, tout en soulignant que l’enquête n’a pas pris en compte les raisons de cette association. et que les carences nutritionnelles n’expliquent pas nécessairement cette corrélation. « La nature de l’association – ont souligné les savants – reste incertaine et des études longitudinales sont nécessaires pour clarifier la relation causale« .

Autrement dit, bien que la raison de cette corrélation reste à explorer, les auteurs de l’étude ont observé une association positive entre un régime sans viande et la présence d’épisodes dépressifs chez l’adulte, concluant que de tels épisodes sont plus fréquents chez les personnes qui mangent de la viande. , quels que soient les facteurs socio-économiques et le mode de vie.

Les raisons de l’association entre régime sans viande et épisodes dépressifs

Commentant les résultats de l’étude, certains experts non impliqués dans l’enquête ont néanmoins voulu examiner quelles pouvaient être les raisons de l’association entre un régime végétarien ou végétalien et un plus grand nombre d’épisodes dépressifs. L’un d’eux serait une carence en nutriments.

« Chaque fois qu’un individu exclut tout un groupe d’aliments, en l’occurrence des protéines et des sources de matières grasses, et ne le remplace pas par des options nutritionnellement adéquates, cela affecte diverses fonctions systémiques et physiologiques telles que la santé cognitive. – a déclaré Monique Richard, porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique, une Ligne Santé -. D’autres facteurs qu’il serait important d’évaluer résident dans les considérations sur les sentiments personnels d’isolement ou de distance qui peuvent être ressentis en raison de certains choix alimentaires – a ajouté l’expert -. Je me demande aussi s’il y a des considérations personnelles, religieuses ou morales derrière le choix et comment elles peuvent contribuer au développement de ce type de problème.« .

Selon Samantha Coogan, directrice du programme d’éducation en nutrition et diététique de l’Université du Nevada à Las Vegas, certaines carences en vitamines et minéraux, comme les vitamines B, le zinc, le magnésium et le sélénium, sont impliquées dans la dépression. La vitamine B12, par exemple, ne se trouve que dans les produits d’origine animale, a expliqué Coogan. Cette vitamine, ainsi que d’autres vitamines du complexe B, est responsable de la régulation de l’humeur et des fonctions cérébrales.

« Les vitamines B se trouvent dans les céréales de petit-déjeuner enrichies tandis que la vitamine B12 est présente dans le poisson, les œufs, la viande et les produits laitiers. – a indiqué Coogan -. Le zinc, d’autre part, peut jouer un rôle dans les voies endocriniennes, ce qui peut entraîner une augmentation des niveaux de cortisol et dans la régulation de la neurotransmission en tant que mécanisme d’action potentiel. Une carence peut donc compromettre le fonctionnement normal des neurotransmetteurs et entraîner une diminution du cortisol« .

Le zinc se trouve principalement dans la viande rouge, les crustacés et les huîtres, ce qui rend difficile pour un végétalien ou végétarien d’en consommer suffisamment, a souligné Coogan. Quant au magnésium, ce minéral est responsable de l’activation de plus de trois cents systèmes enzymatiques qui jouent un rôle important dans le fonctionnement du cerveau, donc « un faible niveau de magnésium peut entraîner une inflammation, une dérégulation des voies oxydatives qui peuvent induire un stress oxydatif et peuvent affecter la libération de sérotonine, de dopamine, de noradrénaline et les cycles du sommeil (c’est-à-dire perturbation du sommeil/insomnie)« . Enfin, une carence en sélénium peut provoquer un dysfonctionnement thyroïdien, une inflammation, un stress oxydatif et une dérégulation d’importants régulateurs de l’humeur tels que la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline.