Comment allumer Onn TV sans télécommande (5 méthodes)

Perdre la télécommande de votre téléviseur peut être ennuyeux. Il pourrait également y avoir une possibilité que votre télécommande soit endommagée ou même physiquement cassée. Lorsque de telles choses se produisent, vous recherchez naturellement une télécommande de remplacement sur Internet ou dans vos magasins locaux. Cependant, chercher une télécommande de remplacement et en commander une peut parfois prendre beaucoup de temps. Ce n’est pas parce que la télécommande est manquante que vous ne devriez pas utiliser votre téléviseur.

Vous pouvez suivre plusieurs façons d’allumer votre téléviseur intelligent Onn sans utiliser la télécommande. Les méthodes mentionnées dans le guide sont simples et faciles à suivre. Que vous possédiez le téléviseur intelligent Roku Onn ou le téléviseur de base, les méthodes décrites ci-dessous fonctionneront parfaitement pour vous. Commençons.

Allumer Onn Smart TV sans télécommande TV

Utiliser Onn TV avec des boutons physiques

De nombreux téléviseurs, qu’ils soient intelligents ou non, auront généralement un certain nombre de boutons physiques sur le panneau avant ou sur le panneau arrière, sur les côtés gauche ou droit du téléviseur. Vous verrez facilement les boutons d’alimentation, d’entrée, de canal et de contrôle du volume. Ces boutons sont présents sur le Roku ainsi que sur les téléviseurs Onn standard. C’est le moyen le plus simple d’allumer vos téléviseurs Onn.

Contrôlez Roku Onn TV via l’application Roku

Maintenant, si la télécommande manque pour votre téléviseur Roku Onn, vous pouvez utiliser l’application Roku pour la contrôler. Cependant, l’application Roku ne peut pas être utilisée pour allumer votre téléviseur Onn Roku. Suivez ces étapes pour contrôler votre téléviseur Onn Roku à l’aide de votre Android ou iPhone.

Tout d’abord, téléchargez l’application Roku pour votre Android ou iOS dispositif. C’est une application téléchargeable gratuitement. Maintenant, assurez-vous d’allumer votre téléviseur Roku en appuyant sur le bouton d’alimentation sur le panneau du téléviseur. Ensuite, vérifiez que votre téléphone portable et votre téléviseur Onn Roku sont connectés au même réseau WiFi. Lancez l’application sur votre appareil mobile et connectez-vous avec le même compte Roku que celui de votre Onn TV. Sélectionnez votre téléviseur Onn Roku dans la liste des appareils, puis appuyez sur Remote. L’application affichera maintenant différents boutons similaires à ceux de votre télécommande Roku TV.

Allumez le téléviseur via IR Blaster

Un bon nombre d’appareils Android plus anciens auraient une fonction IR Blaster intégrée directement dans votre appareil mobile. Si vous avez un appareil équipé d’un blaster infrarouge, vous pouvez simplement télécharger l’application Remote Control disponible sur le Google Play Store.

Installez l’application, puis sélectionnez la marque de votre téléviseur. Vous pourrez facilement contrôler votre téléviseur à l’aide de l’application. Cela peut prendre un certain temps pour le mettre en place. Mais, une fois que vous l’avez bien composé, vous pouvez utiliser votre téléphone pour allumer ou éteindre votre Smart TV Roku Onn.

Allumer le téléviseur via Nintendo Switch

La Nintendo Switch peut être utilisée pour alimenter votre téléviseur Onn à condition que vous disposiez de la station d’accueil TV pour l’appareil portable. À condition que le Switch soit branché sur votre station d’accueil TV et que la station d’accueil soit connectée à votre téléviseur via une borne HDMI, vous pouvez suivre ces étapes.

Allumez votre Nintendo Switch et appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu Accueil. Maintenant, sélectionnez l’option Paramètres système dans le menu Accueil. Sélectionnez Paramètres TV, maintenant, sélectionnez l’option qui dit Match TV Power State. Lorsque les paramètres sont activés, votre téléviseur Onn s’allume chaque fois que vous allumez votre Switch Nintendo qui est branché sur la station d’accueil connectée au port d’entrée HDMI du téléviseur. Cela ne fonctionnera qu’avec les versions Nintendo Switch et OLED. Le Switch Lite ne pourra pas exécuter cette fonction.

Allumer le téléviseur via la Playstation 4

Une autre console de jeu que vous pouvez utiliser pour allumer votre téléviseur Onn consiste à utiliser la Playstation 4. Une fois que vous avez connecté votre Playstation 4 à votre téléviseur intelligent Onn via un câble HDMI, vous pouvez suivre ces étapes pour allumer votre téléviseur à l’aide du PS4.

Sur l’écran d’accueil de votre Playstation 4, sélectionnez l’option Paramètres. Maintenant, sélectionnez l’option Système. Vous verrez une case à cocher indiquant Activer le lien de périphérique HDMI. Cochez la case. Désormais, chaque fois que vous allumez votre Playstation 4 et qu’elle est connectée à votre téléviseur via le câble HDMI, le téléviseur Onn s’allume également.

Ceci conclut les multiples façons que vous pouvez suivre pour allumer votre téléviseur Onn sans utiliser la télécommande du téléviseur. Si vous ne parvenez pas à trouver la télécommande de remplacement exacte pour votre téléviseur Onn, vous pouvez simplement vous procurer une télécommande universelle, ce qui vous oblige à entrer un code pour coupler la télécommande avec votre téléviseur Onn.

Articles Liés: