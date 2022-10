Parce qu’à partir d’aujourd’hui il y aura de plus en plus de publicité sur Instagram

Les publicités seront partout, sur le flux de la section Explorer, dans les Reels, et des profils privés d’influenceurs qui pourraient gagner des publicités sont également en cours de test.

Cette année, pour la première fois de toute son histoire, Meta a connu une baisse de son chiffre d’affaires. Un coup, même léger, à ses projets d’expansion qui l’obligent aujourd’hui à changer de cap. L’entreprise doit retracer les chiffres et se tourner vers la source éternelle d’approvisionnement numérique. Annonces dans tous les domaines, y compris sur le flux Explorer. Le plan B consiste à inclure également de la publicité dans les profils d’utilisateurs (une fonctionnalité qui est actuellement testée).

Le jour où nous pourrons faire de la publicité dans les nuages, nous le ferons à coup sûr. dit Jonckers. Meta n’atteint pas les nuages ​​mais il est omnivore et prend tout l’espace qu’il peut. En plus du nombre croissant de publicités, les utilisateurs trouveront des publicités dans des « endroits » inhabituels, comme dans Reels, dans le flux Explore et sur les profils de leurs influenceurs préférés.

INSTAGRAM | Publicité sur le flux Explore

Pas seulement. Meta a également créé de nouvelles mises à jour pour ses produits publicitaires. Par exemple, la société offrira à certains créateurs la possibilité de gagner des annonces qui seront diffusées sur leur flux. Cet essai commencera avec des créateurs sélectionnés aux États-Unis. La société expérimente également des publicités créées avec la réalité augmentée et a suggéré à plusieurs marques d’investir dans des applications Metaverse. L’entreprise fondée par Mark Zuckerberg a déjà permis à plusieurs entreprises de faire essayer des meubles grâce à la réalité augmentée.

INSTAGRAM | Publicité développée avec la réalité virtuelle

Du fond à la forme. La société expérimente également des publicités post-boucle sur Facebook et les bobines d’Instagram. Un nouveau format entre 4 et 10 secondes. Ou les annonces de carrousel d’images qui peuvent apparaître au bas des bobines Facebook. Les marques qui sponsorisent leurs produits auront également un avantage supplémentaire. En fait, Meta donnera un accès gratuit à une bibliothèque gratuite de musique à utiliser dans les publicités.

« La publicité a toujours été une partie importante d’Instagram », a déclaré un porte-parole. « Des annonces dans Feed, Stories, Explore et Reel, nous réfléchissons constamment à de nouvelles façons d’aider les annonceurs et les marques à les trouver. Ces nouveaux formats et outils visent à aider les marques à raconter leur histoire, nouvelle et existante. L’objectif est d’aider les clients à atteindre et développer leurs entreprises. »